Déze salade past het best bij je volgens je sterrenbeeld

Volgens astroloog Skye Alexander zegt je geboortedag nogal veel over je voorkeur wat betreft salades.

Ram

Omdat de ram een vurig type is, houdt dit teken absoluut niet van saai en flauw. Lekker veel pit, dat is hoe je jouw ideale salade zou omschrijven. Een salade met lekker veel kruiden en pepers, in combinatie met frisse komkommer en tomaat gaat er het beste in bij jou. Een Griekse salade bijvoorbeeld, met flinke stukken feta.

Stier

Een salade vol spinazie doet jou goed. Gebruik bladspinazie (flink veel) als bodem en voeg daar biefstukpuntjes, feta en blauwe bessen aan toe. Fris, smaakvol en vullend.

Tweelingen

Mensen die onder dit sterrenbeeld zijn geboren, zijn nieuwsgierig en houden van experimenteren. Zo ook als het gaat om salades. Maak eens een salade vol kool, stukjes kip, avocado, een hardgekookt eitje, kaas, bacon en verschillende soorten groenten. Wedden dat al je zintuigen dan geprikkeld worden door smaken en texturen?

Kreeft

Geïnspireerd op je sterrenbeeld, is een vissalade een gerecht dat goed bij je past. Doe eens creatief en halveer een avocado, schep de pit eruit, en vul het gat met een vissoort waar je blij van wordt, zoals bijvoorbeeld zalm of tonijn. Voeg wat kruiden toe en je heerlijke gevulde avocado‘salade’ is een feit.

Leeuw

Omdat je als leeuw wel van een beetje dramatiek houdt, is een doodgewone salade niet aan jou besteed. Maak van de traditionele caesar salade een feestje door er knapperige Parmezaanse kaas doorheen te snipperen, en een drupje hete saus naar keuze.

Maagd

Als maagd ben je gebalanceerd en georganiseerd. Dit is ook de manier waarop je je salade het liefst maakt: voorzien van alle smaken, zodat die elkaar in balans brengen en versterken. Een salade van couscous, fijngesneden tomaat, komkommer, mint, ui en een teentje knoflook maakt jou blij.

Weegschaal

Volgens de astrologie mag een appel absoluut niet ontbreken in het menu van een weegschaal. Een waldorfsalade past daarom het beste bij je, als je luistert naar de invloed van de sterren. Met stukjes appel, selderij, pecannoten en mayonaise draai je een simpele, maar gebalanceerde en frisse salade in elkaar die je zowel als maaltijd en lunch kunt eten.

Schorpioen

Pluto, jouw planeet, is ook de planeet van champignons. Een warme salade van champignons en spinazie met truffeldressing is daarom helemaal jouw ding, volgens de sterren. Top af met waterkers en een sterke gorgonzola.

Boogschutter

Volgens de astrologie zijn asperges en tomaten gelinkt aan het teken boogschutter, en daarom de ideale basis voor jouw salade. Reislustige boogschutters houden van invloeden uit veel verschillende culturen, dus experimenteren met kruiden en specerijen maakt de salade alles behalve saai.

Steenbok

Bieten en andere knolgroenten worden door astrologen gelinkt aan de steenbok, vanwege hun aardse karakter. Een bietensalade met quinoa als basis, samen met een hardgekookt eitje, frisse partjes mandarijn en granaatappelpitjes is daarom je nieuwe favoriet.

Waterman

Fruit, fruit en nog eens fruit: daar bestaat jouw ideale salade uit. Als waterman kun je een pittig karakter hebben, wat geblust moet worden met sappig fruit, zoals meloen, kiwi, ananas, druiven, aardbeien en bramen. Deze salade is net zo kleurrijk en fris als je persoonlijkheid.

Vissen

Het symbool wat bij jouw sterrenbeeld hoort, zijn twee in tegengestelde richting zwemmende vissen. Vandaar ook dat, niet heel verrassend, een vissalade het beste bij jou past. Een goed stuk gegrilde zalm met frisse groenten, zoals sla en asperges is een goede keuze voor je. Of je nu gaat lunchen of dineren.

Bron: Eatingwell