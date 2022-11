Deze stad is opnieuw de gezondste van Nederland

Denk je er weleens aan om te verhuizen en vraag je je af waar het in ons land lekker wonen is? Ingenieursbureau Arcadis onderzocht het. Met hun Gezonde Stad Index 2022 bepalen ze voor de tweede keer welke 20 steden in Nederland het gezondst zijn. De uitslag is hetzelfde als bij de eerste editie in 2020: Groningen is het gezondst, Rotterdam het ongezondst.

Klein maar (niet) fijn

Om te bepalen hoe gezond een stad is, keken de onderzoekers naar onder andere de luchtkwaliteit, de hoeveelheid groen en of je je makkelijk door de stad kunt bewegen met het ov en de fiets, bijvoorbeeld.

Opvallend is dat kleinere steden het niet per se beter doen. Zoetermeer en Den Bosch bungelen op plek 16. Ook de grote steden Amsterdam, Den Haag en Utrecht behoren tot de onderste helft. Emmen, Apeldoorn en Nijmegen behoren tot de top.

Gezond, gezonder

Het goede nieuws is dat alle steden de afgelopen twee jaar gezonder zijn geworden, al zijn de vier grote steden er maar mager op vooruit gegaan. Volgens de onderzoekers investeren veel steden in meer groen, mede omdat wandelen sinds de coronacrisis populairder is en om smog en hitte tegen te houden.

Top 5 gezondste steden van Nederland

Groningen Emmen Apeldoorn Nijmegen Maastricht

Bron: Arcadis.com

Wil jij met eigen ogen zien wat Groningen zo bijzonder maakt? Reisvlogger Bonnie verkende het Groningse platteland.