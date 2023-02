Deze sterrenbeelden hebben deze Valentijnsdag een geheime aanbidder

Maagd

Je hebt doorgaans weinig verwachtingen omtrent Valentijnsdag, Maagd. Je ziet het als een gewone dinsdag en gaat er niet vanuit dat er iets zal gebeuren. Je hebt het mis! Dit jaar wordt Valentijnsdag een echte achtbaan van emoties. Als je single bent, zal er iemand ontzettend voor je uitpakken. Je had dit zó niet verwacht dat je een paar dagen nodig zult hebben om ervan bij te komen en je gevoelens op een rij te zetten. Want voel jij hetzelfde voor deze persoon? Daar heb je niet meteen een antwoord op. Heb je een relatie? Dan broedt je partner al maandenlang op een bijzondere verrassing die je met Valentijnsdag eindelijk zult krijgen.

Steenbok

Je hebt niet zo’n lekkere tijd achter de rug, hè Steenbok? Je zit niet lekker in je vel en je zelfvertrouwen is lager dan ooit. Dat is je omgeving opgevallen en één persoon in het bijzonder. Die wil jou eens in het zonnetje zetten met Valentijnsdag! En dat gaat je gegarandeerd goed doen. Dat iemand je ziet in al je kracht en schoonheid doet je versteld staan én hierdoor leer je je eigen kracht en schoonheid ook weer te zien. Het wordt echt een keerpunt. Na Valentijnsdag is het gedaan met die negatieve sleur. Je durft jezelf weer te laten zien.

Vissen

Als single heb je je geloof in de liefde verloren, Vissen. Je hebt eigenlijk wel vrede gesloten met het leven alleen, maar déze Valentijnsdag heroverweeg je die gedachtes. Er komt namelijk liefde uit onverwachte hoek. Cupido heeft iemand voor jou uitgekozen en dat zag je even niet aankomen. Heb je een relatie? Je dacht dat romantiek niet in het woordenboek van jouw partner voorkwam. Nou, moet jij eens opletten! Geheim is deze aanbidder misschien niet, maar hij of zij heeft wel al een hele poos een groot geheim voor je bewaard. Dit wordt de meest romantische dag van je leven.

Niets fijner dan opwarmen met een kop warme chocolademelk wanneer het buiten koud is. Mét slagroom natuurlijk. En op Valentijnsdag natuurlijk met een hartje:

Bron: Wellandgood