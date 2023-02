Déze sterrenbeelden hebben een bloedhekel aan Valentijnsdag

Niet ieder sterrenbeeld is gek op Valentijnsdag. Er zijn vier sterrenbeelden in het bijzonder die reikhalzend uitkijken naar een ‘normale’ 15 februari.

Steenbok

Je houdt er niet van om te doen wat van je verwacht wordt. Dat iemand heeft bepaald dat de wereld op 14 februari Valentijnsdag viert en dat je je dan op een bepaalde manier hoort te gedragen, is iets wat je graag aan je voorbij laat gaan. Dus als de commercie zegt: koop massaal cadeaus voor Valentijnsdag, gooi jij je kont tegen de krib. Dat ga je dus mooi niet doen. Bovendien hou jij er helemaal niet van om ‘zomaar’ geld aan iets uit te geven. Het is zonde om je geld te spenderen aan iets wat binnen een week verwelkt of wordt opgegeten.

Waterman

Jij laat je niet onder druk zetten om romantisch te zijn op een specifieke dag. Om eerlijk te zijn is de kans groot dat jij, van alle sterrenbeelden, als eerste zou vergeten dat het überhaupt Valentijnsdag is. Dat jij wat afstandelijk kan zijn in de liefde, betekent niet dat je niet in staat bent om een groot en romantisch gebaar te maken. Je doet het alleen wanneer het jou uitkomt.

Maagd

Valentijnsdag heeft iets raars, vind jij. Men koopt massaal bloemen voor geliefden, parfums voor dierbaren en forceren etentjes in uitgedoste restaurants. Daar zit jij simpelweg niet op te wachten. Als jij je geld uitgeeft, doe je dat liever aan een cadeau waar een gedachte achter zit en aan iets dat langer meegaat. En dan niet op 14 februari, maar een andere dag.

Schorpioen

De druk van Valentijnsdag is jou te veel. Je bent al wat intens en emotioneel van jezelf, dus waarom zou je er nog meer druk op leggen om romantisch te zijn? Wat een gedoe om het perfecte cadeau te vinden en het beste restaurant voor een etentje. Nee hoor, jij slaat liever over. Er zijn nog 364 andere dagen waarop je je liefde kunt en wilt tonen.

Bron: Elite Daily