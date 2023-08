Déze sterrenbeelden krijgen veel last van de volle maan van 31 augustus

De volle maan van 31 augustus staat in Vissen. Vissen is het laatste teken van de dierenriem en dat betekent dat deze volle maan in het teken staat van reflectie - terugkijken op wat geweest is. Dat is niet voor iedereen een pretje, in sommigen gevallen staat dat ook voor loslaten en afscheid nemen.

Ram 21-3 T/M 20-4

Voor de Ram wordt de komende periode... tja, een klap in het gezicht, zo kunnen we het wel omschrijven. Je zit vol enthousiasme en wil graag gaan, maar het universum haalt je voet hardhandig van het gaspedaal. Je rem wordt ingedrukt, en hoewel dat precies is wat je nodig hebt, schrik je daar behoorlijk van. Dit betekent ook dat je mooie kansen moet laten schieten.

Tweelingen 21-5 T/M 21-6

De volle maan heeft een mooie les voor je in petto, Tweelingen. Helaas is het er wel eentje die een beetje pijn kan gaan doen. Je ego kan behoorlijk gekwetst worden. Dit gebeurt om je te leren dat je momenteel te veel vaart op externe goedkeuring. Je bewijsdrang is te sterk aanwezig. Geluk moet je uit jezelf halen en niet afhankelijk zijn van de schouderklopjes van anderen.

Kreeft 22-6 T/M 22-7

De Kreeft krijgt deze periode met een zwaar afscheid te maken. In de breedste zin van het woord: er kan iemand uit je leven verdwijnen, maar je kunt ook afscheid nemen van een belangrijke overtuiging of een geloof. Het zal je leven in ieder geval rigoureus veranderen. Een periode van eenzaamheid breekt aan, maar op den duur leidt dit afscheid juist tot nieuwe ontmoetingen.

Schorpioen 23-10 T/M 21-11

Klaar voor een emotionele rollercoaster, Schorpioen? Deze periode kan een gevoel van ontevredenheid je overvallen. Je twijfelt al een tijd aan jouw doel in het leven. Nu kom je erachter dat je momenteel niet op het juiste pad zit. Dat kan even lastig zijn, want zo’n zoektocht naar een nieuw doel is soms best ingewikkeld. Waar moet je beginnen? Wil je je oude leven wel achter je laten? Toch moet je ervoor gaan om weer echt gelukkig te worden.

Antwoorden op levensvragen nodig? Zó leer je te luisteren naar je intuïtie:

Bron: W Magazine