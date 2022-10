Déze sterrenbeelden kunnen komende week een dosis carrièregeluk verwachten

Voor deze drie sterrenbeelden staat er een portie werkgeluk klaar.

Stier

De sterren staan gunstig voor de stieren, deze week. Als je al een tijdje het verlangen hebt om je baas duidelijk te maken dat je meer geld zou willen verdienen of die andere baan hogerop eigenlijk veel leuker vindt, dan is deze week dé week om dit te doen. De zon en planeten Mercurius en Venus staan dan in Schorpioen en werken als een motivatiebooster. Maak er gebruik van!

Kreeft

Loyaliteit, wilskracht en empathie: drie eigenschappen die een kreeft bij zich draagt en waarom anderen zo van kreeft-mensen houden. Naast deze fijne eigenschappen, hebben kreeften ook het vermogen om makkelijk te verkopen. Mercurius kan je nu helpen (meer) geld te verdienen met deze eigenschap. Promotie, here you come!

Schorpioen

Schorpioenen weten als geen ander dat geluk en succes het leukst is als je het met iemand kunt delen. Er staat een week vol geluk en succes op het programma. Werk gerelateerd, dat wel. Want in de liefde wil het niet echt vlotten. Maar nu schorpioenen op scherp staan op carrièregebied, maakt dat even niet uit. Geen enkele uitdaging is teveel, deze week.

Bron: Freundin