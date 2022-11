Déze sterrenbeelden zijn geboren rijmers (en maken de beste Sinterklaasgedichten)

Het hebben van taalgevoel kan heel handig zijn. Vooral als de laatste maand van het jaar voor de deur staat en er weer het een en ander aan gedichten moet komen. Denk je dat je geen taalgevoel hebt? Misschien kan je dan toch júist goed zijn in rijmen. Dat zit zo.

Sterdichters

Er zijn bepaalde sterrenbeelden die beter zijn in het schrijven van gedichten dan anderen. Dat heeft te maken met de karaktereigenschappen van die sterrenbeelden, die door de schrijvende kunst naar buiten kunnen komen. Hier komen ze:

1. Vissen

Mensen met sterrenbeeld Vissen zijn bij uitstek romantisch. Het zijn vaak dagdromers met een grote fantasie. Ze houden ervan om hun liefde te uiten middels taal en kunnen hun gevoelens goed uitdrukken. Door de rijke fantasie én het goede expressievermogen zijn Vissen goed in rijmen, erg handig!

2. Kreeft

Kreeften kunnen zich verbaal goed uiten. Zij kunnen gevoel makkelijk gieten in de meest prachtige liefdesgedichten, maar ook een vrolijk Sinterklaasgedicht moet prima te doen zijn.

3. Schorpioen

Schorpioenen zijn weliswaar goed in dichten, maar doen dat meestal niet op de traditionele manier. Een Schorpioen kijkt eerder naar het verleden voor inspiratie. Dat is handig, want een Sint-gedicht gaat vaak over het afgelopen jaar. Schorpioenen zetten prachtige ritmische gedichten in elkaar waarbij échte rijm niet eens nodig is.

4. Tweelingen

Tweelingen zijn vaak erg artistiek en een groot deel van hen kan dat uiten in woorden. Ze overdonderen hun omgeving regelmatig met de meest sterke pleidooien en de mooiste verhalen. Voeg daar een paar rijmwoorden aan toe en zo heeft een Tweeling binnen no-time een heerlijk Sinterklaasgedicht.

5. Maagd

Maagden zijn aanbidders van de schoonheid in het leven. Ze vertellen daar graag over in rijke, dichterlijke taal. Ze hebben de gave om positieve en negatieve dingen met elkaar te verwerken tot een gedicht. Zo’n gedicht is vaak motiverend en opbeurend, want dat is hoe de Maagd in elkaar steekt: altijd een positieve blik op de toekomst.

Bron: Pinkvilla, Yourtango.