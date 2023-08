Déze straf krijgt Thijs Römer voor zijn online zedendelicten

Volgens de rechtbank is er genoeg bewijs dat Römer drie meisjes online heeft aangezet tot het plegen van ontuchtige handelingen bij zichzelf en het sturen van naaktfoto’s. De slachtoffers waren destijds veertien, vijftien en zestien jaar oud. Römer krijgt drie maanden gevangenisstraf, waarvan twee maanden voorwaardelijk, de maximale taakstraf van 240 uur en hij moet zich laten behandelen in een ggz-instelling.

Te ver gegaan

De acteur deed vorige maand zijn kant van het verhaal in de rechtszaal, ten overstaan van onder anderen twee van de drie slachtoffers. Hij bekende toen dat hij te ver is gegaan in zijn gedrag richting de meisjes. Tussen 2015 en 2017 had hij appcontact met hen, waarbij over seksualiteit en masturbatie is gesproken. “Er is geen dwang geweest en ook geen uitwisseling van beelden tussen ons”, zei hij toen.

Misbruik van machtspositie

Maar zo werkt dat niet, natuurlijk. De rechtbank vindt dat Römer “doorlopend misbruik heeft gemaakt” van zijn machtspositie ten opzichte van de slachtoffers, die tegen hem opkeken of verliefd op hem waren, meldt het ANP. Ze durfden volgens de rechtbank geen nee te zeggen, omdat ze bang waren het contact met de verdachte te verliezen. Iets wat zij “uiterst kwalijk” noemt.

Niet aanwezig

De acteur was zelf niet in de rechtbank aanwezig, iets wat volgens zijn advocaat Wikke Monster vaker voorkomt bij verdachten. Aan het ANP liet Monster weten dat Römer de zaak “met belangstelling” volgt en daarna “in alle rust” de uitspraak zal “bestuderen”.

