Je zult katten niet snel op aanstelleritis kunnen betrappen. Als ze pijn hebben, dan laten ze dat niet zo snel merken. Dit heeft alles te maken met het feit dat katten van nature gewend zijn om alleen te leven. Ze kunnen het zich niet veroorloven om zich kwetsbaar op te stellen, want dan kunnen ze ineens de prooi worden in plaats van de jager. Daarnaast hoeft een kat ook geen hulp te verwachten van soortgenoten. Pijn staat eigenlijk een beetje gelijk aan zwakte en daarom zal een kat er alles aan doen om pijn te verbergen.

Verandering qua eetgedrag

Eet je kat ineens veel minder? Of is hij zelfs helemaal gestopt met eten? Dit kan een belangrijke indicatie van pijn zijn. Mocht je dit opmerken, dan is het belangrijk om bij de dierenarts langs te gaan. Bij katten kan weinig eten binnen korte tijd voor problemen zorgen, omdat ze gebruik maken van vetreserves in het lichaam. Als ze ineens weinig eten dan kan dit voor leververvetting zorgen, wat fataal kan aflopen.

Plotseling gewichtsverlies of gewichtstoename

Als je kat ineens veel minder eet, zal hij ook veel afvallen. Gewichtsverlies is dus ook een belangrijke indicator. Gewichtstoename ook: als je kat plotseling zwaarder wordt terwijl hij nog hetzelfde eet, dan kan dat komen doordat hij ineens minder actief is, wat weer veroorzaakt kan worden door pijn.

Gedragsveranderingen

Daarnaast zijn er ook een aantal gedragsveranderingen die kunnen optreden:

Ander karakter: als je kat ineens een stuk agressiever doet of juist heel schrikachtig, kan dit een teken zijn van pijn.

Lusteloosheid: je kat lijkt minder zin in het leven te hebben of komt een beetje depressief over.

Wijzen naar pijngebied: het kan zijn dat je kat ineens een bepaalde plek specifiek gaat wassen, aanraken of krabben . Het zou zomaar kunnen dat dit de pijnlijke plek is.

Anders lopen: als je kat plotseling mank loopt of anders springt, kan dit ook wijzen op pijn.

Veranderingen in plasgedrag: als je kat normaal gesproken zindelijk is, maar nu ineens je hele huis onderplast, kan dit een teken van pijn of stress zijn.

Rusteloosheid: lijkt het alsof je kat niet de juiste positie kan vinden? Deze vorm van rusteloosheid kan op pijn wijzen.

Andere houding

We hadden het net al of het niet kunnen vinden van de juiste positie, maar ook een zittende of gehurkte houding met de pootjes tegen de buik gedrukt kan op pijn wijzen. Net als wanneer je kat zijn kop lager houdt dan zijn schouders, een gebolde rug heeft en niet meer de ‘normale’ houding kan aannemen.

Andere gezichtsuitdrukkingen

Het kan zijn dat je kat ineens platte of opzij getrokken oren heeft. Of regelmatig (half)gesloten ogen. Ook kan de snuit veranderen: zo kan je kat ineens een aangespannen bek krijgen, waardoor zijn neus ineens kleiner lijkt en zijn bek juist breder. Tot slot kunnen ook de snorharen anders staan dan normaal, als ze ineens rechter staan of naar voren gericht dan kan dit wijzen op pijn.

Bron: LICG/Margriet