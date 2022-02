Of witte sneakers uit zijn, bepaal je natuurlijk lekker zelf. Het is sowieso een handig basisitem om in de kast te hebben, maar wie de komende maanden wil experimenteren met kleur kan haar hart nu ophalen.

Gekleurde sneakers

Na modeseizoenen vol monochrome kleuren en weinig poespas maakt kleur langzaam maar zeker weer haar opmars in het straatbeeld. De modehuizen zijn nog steeds een groot voorstander van comfort. Wat schoeisel betreft kom je dan al snel uit bij een sneaker - een gekleurde sneaker in dit geval.

Groen moet je doen

Groen is één van de tinten die je nu veel ziet. Niet alleen handtassen worden en masse in deze frisse kleur gemaakt, ook de schoenen zien steeds meer groen (met een vleugje wit). Leuk om te combineren met een al even groene outfit voor een ton-sur-ton look, of juist om een simpele outfit een vrolijke touch te geven.

Wat dacht je bijvoorbeeld één van deze exemplaren in de feelgood-kleur?

Beeld Zalando

Puma sneakers € 95,45 | Reebok sneakers € 89,95

Beeld de Bijenkorf/H&M

Veja sneaker € 140 | H&M sneakers € 39,99

Geen grijze muis

Of grijs nou zo kleurrijk is, is iets waarover je kunt discussiëren. Toch is deze kleur - van muisgrijs tot donkergrijs - razend populair als het op sneakers aankomt. Zelfs Máxima is een volger van deze trend en wat goed genoeg is voor onze koningin... Modemeisjes lopen weg op grijze New Balance sneakers, maar voel je vooral niet verplicht om met de meute mee te lopen.

Hieronder een paar suggesties als je een grijs paar aan je collectie wilt toevoegen.

Beeld Omoda/& Other Stories

Hub sneakers € 119,95 | New Balance € 90

Beeld Zalando

Reebok sneakers € 79,90 | Reebok sneakers € 71,95

Psst: ga je in de winkels neuzen naar een nieuw paar sneakers? Dan kun je dat om de volgende redenen het beste aan het einde van de middag doen.

Bron: Freundin