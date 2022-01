Volgens de bronnen is de kans erg groot dat we een gedeeltelijke versoepeling krijgen. Vooral een heropening van het fysieke hoger onderwijs en het weer mogelijk maken van sporten moet op de korte termijn lukken. “Onderwijs en sport zijn altijd het belangrijkste geweest.” Ook winkelen en weer op afspraak naar de kapper gaan, zouden mogelijk moeten zijn. “Maar dat is aan het kabinet, ze vergaderen nu”, aldus de bronnen.

Horeca en evenementensector

De kans dat we teruggegaan naar de situatie van voor de harde lockdown – dus toen alles nog zo’n beetje open was tussen 05.00 uur ’s ochtends en 17.00 uur ’s avonds – is héél klein. De horeca en evenementensector moet waarschijnlijk nog wel even wachten. “Iedereen hoopt dat dat kan, maar zoveel ruimte lijkt er niet te zijn.” Deze uitgelekte informatie hoeft overigens niks te zeggen: het kabinet heeft er namelijk al eens eerder voor gekozen om een heel andere koers te varen dan het OMT adviseerde. We zullen dus nog even moeten afwachten tot vrijdag. De Belgische viroloog Steven van Gucht voorspelde een mooie zomer met een gunstig verloop van de epidemie. Hopelijk krijgt hij gelijk.

Bron: Het Parool