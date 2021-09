Déze vier kandidaten zijn door naar de halve finale van ‘Heel Holland Bakt Nog een keer’

De eerste opdracht van de aflevering was zoals altijd de signatuuropdracht. Religiueuses moesten het worden, een gebakje dat bestaat uit één wat grotere soes en één wat kleinere er bovenop. Het lijken dan haast een soort poppetjes, en dat is precies wat onder andere bakker Cas er van maakte. En niet zomaar poppetjes, het werden engeltjes. Of eigenlijk ‘bengeltjes', lacht Cas naar de camera.

Foutje, bedankt

De anatomie van de engeltjes bleek echter wel een puntje van kritiek, zo stelde jurylid en meesterpatissier Robért van Beckhoven tijdens het proeven. De vleugels staken namelijk uit de zijkant van de buik van de engel. “Die vleugels horen natuurlijk op de rug, niet hier", zei hij, gevolgd door een hilarische impressie van hoe een engel zou vliegen als de vleugels uit de buik kwamen. Een golf van gelach gaat door de tent en Cas zijn wangen worden haast zo felrood als de kleur van zijn haar.

Rood

De religieuses van Narcis worden rode ‘kardinaaltjes’, en hoewel het andere jurylid Janny van der Heijden dat een leuk en origineel idee vindt redden Narcis’ smaken het niet bij de topper van deze ronde: de soezen van Jacques. Janny houdt aanvankelijk haar hart vast als ze hoort dat Jacques onder andere met lavendel in de weer gaat, maar het eindresultaat mocht er zijn.

Vlechtwerk

Door naar de technische opdracht: broodvlechten. Eigenlijk komt zo'n opdracht ieder seizoen wel terug en toch leek onder meer Gwenn wat geschrokken toen hij de voorbeeldbroodjes zag. Hoewel het een van zijn zijn eerste keren broodvlechten was, bracht hij het er aardig van af. Al was dat misschien ook omdat hij zijn verbrande broodjes onderin het jurymandje had verstopt.

Wederom stal Jacques de show. Al vanaf moment één wist hij het zeker: ik ga de beste broodjes bakken. Een echte broodman is hij, fluistert hij André toe. Vakkundig kneedde, vlocht, bakte en wiekste hij de mooiste broodvlechten in elkaar. Zijn partner in crime Hidde, waarvan ook goede broodjes verwacht werden, kwam er minder goed van af. Zijn broodjes waren niet mooi gekleurd, het deeg te vast en de vlechten niet goed. Narcis was hier ook niet sterk en bungelde samen met Hidde onderaan de lijst.

Chocoshow

Dan de laatste opdracht, het spektakelstuk. Alleen de omschrijving van deze opdracht klinkt al spectaculair: een taart moest het worden, royaal gedecoreerd met vouwchocolade. Sommige bakkers kozen voor veilig en werkten vooral met witte chocolade, anderen gingen voor meer risico en kozen voor puur. We leerden namelijk dat hoe donkerder de chocolade is, hoe kwetsbaarder hij wordt.

Hidde wist zichzelf met deze opdracht nog net van de ondergang te redden: zijn gouden smaakcombinatie van gezouten karamel en hazelnoot was weliswaar niet het origineelst, maar zeker wel lekker genoeg om hem na het broodfiasco uit de gevarenzone te halen.

Vertrek

Maar de één zijn plek is de ander haar vertrek. De taart van Narcis was niet per definitie slecht, maar hij was ook niet meer goed genoeg om haar te verzekeren van een plek in de halve finale en zo moest Narcis als laatste vrouwelijke deelnemer de tent verlaten.

Haar vertrek komt niet helemaal uit de lucht vallen, want vorige week zou ze ook weggestemd zijn door Janny en Robért. Ze kreeg een tweede kans omdat Manuela om persoonlijke omstandigheden de tent moest verlaten, maar de bakkunsten van Narcis bleken wederom toch niet voldoende. De meesterbakker van deze aflevering? Het zal je niet verbazen: Jacques ging er vandoor het met felbegeerde gouden pinnetje.

Hidde weet dat hij next in line was om zijn spullen te pakken en zal er volgende week, in de halve finale, éxtra aan moeten trekken om nog een ronde door te kunnen. Bakkers klaar?

Bron: Omroep Max.