In je hersenen worden allerlei stofjes aangemaakt die je humeur beïnvloeden. De bekendste daarvan zijn het gelukshormoon dopamine en de stresshormonen cortisol en adrenaline. Ook bevinden er in je hersenen zogenaamde neurotransmitters die een bepaald gevoel opwekken, bijvoorbeeld hoe serotonine ervoor zorgt dat je je opgewekter voelt.

Nu is het zo dat verschillende soorten vitaminen en mineralen invloed hebben op de aanmaak en werking van dat soort hormonen en neurotransmitters. We zetten op een rij wat die werking precies is.

Magnesium

Een mineraal die een grote invloed heeft, is magnesium. Een laag magnesiumgehalte in het bloed lijkt samen te hangen met een laag testosteronniveau, blijkt uit onderzoek. En een laag testosteronniveau is weer gelinkt aan een slechter humeur. Dat effect is te zien bij zowel mannen als vrouwen.

Verder zou magnesium ook direct je hersenen kunnen beïnvloeden. Het lijkt er namelijk op dat het de activiteit van bepaalde receptoren beïnvloedt. Lage niveaus van magnesium zouden daarom kunnen leiden tot sterkere angstgevoelens. Het is dus goed voor je humeur om te zorgen dat je magnesiumlevel op peil blijft.

Vitamine D

De ‘zonvitamine’ kan natuurlijk niet ontbreken in dit rijtje. Onderzoek laat zien dat depressie vaak samenhangt met een vitamine D-tekort in het bloed. Vitamine D heeft veel functies in het lichaam en kan dus mogelijk ook op veel verschillende manieren invloed hebben op onze gemoedstoestand. Net als magnesium heeft vitamine D bijvoorbeeld invloed op het testosteronniveau in ons bloed, en we lazen net al dat dat kan leiden tot een slechter humeur. Daarbij kan een tekort aan vitamine D ook zorgen voor een futloos en moe gevoel.

Vitamine B12

Internist-hematoloog Hajo Auwerda, die in 2016 een B12-kliniek oprichtte, legt uit dat vitamine B12 een belangrijke rol speelt in alle lichaamscellen. “Vitamine B12 is nodig voor de aanmaak van rode bloedcellen die zuurstof vervoeren in het bloed, voor een goede werking van het zenuwstelsel, voor het maken van DNA én hij heeft invloed op de energiehuishouding.” Dat laatste merk je vooral omdat vitamine B12 van invloed is op de stofjes dopamine en serotonine. Heb je een tekort aan vitamine B12 in je lijf, dan merk dat bijvoorbeeld doordat je een korter lontje hebt dan normaal, je geïrriteerder bent of je angstig voelt. Flinke moodkiller dus!

Niet onbelangrijk...

Een belangrijke notitie bij de informatie hierboven is wel dat er in de aangehaalde onderzoeken vaak sprake is van verbanden tussen het al dan niet voldoende binnenkrijgen van een vitaminen of mineralen, niet van effecten. Het is dus níet zo vaak aangetoond dat iemand die veel angstklachten heeft, daar enkel vanaf is gekomen door bijvoorbeeld magnesium bij te slikken. Het slikken van magnesium kan daar wel aan bijdragen. Als jij twijfels hebt of de hoeveelheid vitaminen en mineralen die je binnenkrijgt op peil is, kun je daarvoor altijd een onderzoek laten doen bij de huisarts.

Bron: FIT.nl, OrangeFit, VitamineInfo.