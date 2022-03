Déze voedingsmiddelen kunnen helpen hersenmist op te lossen

Uma Naidoo is voedingspsychiater en directeur van voedings- en leefstijlpsychiatrie van Massachusetts General Hospital in Amerika. Zij vertelt aan lifestylesite Goop wat zij weet over voedingsmiddelen die kunnen helpen bij het oplossen van hersenmist.

Symptoom

Vaak is brain fog een symptoom van een onderliggend probleem. Tegenwoordig is dat probleem steeds vaker long covid. Mogelijk zou het coronavirus de cellen in en rond de hersenen infecteren, waardoor de hersenmist kan ontstaan. Vaak zal de brain fog na verloop van tijd vanzelf weer afnemen en overgaan, maar er zijn ook mensen die twee jaar na hun corona-infectie nog steeds klachten hebben. Gezond eten is één van de belangrijkste factoren in het herstel van je hersenen: “Het consistent eten van een uitgebalanceerd dieet met veel voedzame en antioxidantrijke voedingsmiddelen kan helpen”, zegt Uma.

Groente en fruit

In groente en fruit zitten vaak veel antioxidanten. De kleur van de groente- of fruitsoort vertelt je meer over welke antioxidant aanwezig is. “Rood voor lycopeen (cherrytomaten), oranje of geel voor carotenoïden (wortelen), groen voor chlorofyl (spinazie, paardebloemgroen), blauw of paars voor anthocyanen (bosbessen) en wit voor anthoxanthins (uien)”, zegt Uma. “Door deze regenboog aan voedingstoffen te eten, krijgen je hersenen voldoende antioxidantondersteuning.”

Gefermenteerd eten

Niet alleen vers eten kan heilzaam zijn: “Het eten van gefermenteerd voedsel en kruiden - zwarte peper, kurkuma, chili peper en zwarte komijn (als specerij of thee) - kan ook helpen om antioxidanten en smaak toe te voegen”, zegt Uma. “Daarbij is uit onderzoek is gebleken dat het eten van voedsel dat rijk is aan de antioxidant luteoline na verloop van tijd vooral kan helpen bij hersenmist.”

De natuurlijke stof luteoline helpt hersenmist helpen oplossen doordat het ontstekingen in de hersenen en stress vermindert. “Je kunt luteoline vinden in voedingsmiddelen zoals selderij, broccoli, artisjokken, pepermunt, groene peper, peterselie, tijm, olijven en wortelen”, laat de voedingspsychiater weten.

Bron: Goop.