Déze voorheen razend populaire namen zijn inmiddels uit de tijd

Waar we in de jaren vijftig in Nederland massaal gingen voor Jan, Anna, Maria en Willem, is dat dertig jaar later Arjan, Monique, Karin of Bart. Zo heeft iedere tijdsperiode zijn eigen favoriete namen. Hoe populair een naam is, wordt in Nederland bijgehouden door het Meertens Instituut en de Sociale Verzekeringsbank. Zo zijn we momenteel gek op Julia, Noah, Sophie, Emma, Liam en Mees.

Niet mieters

Ook zijn er namen die de afgelopen veertig jaar hartstikke ‘mieters’ waren maar nu minder dan vijfentwintig keer per jaar worden gegeven. Het voordeel van zo'n ouderwetse naam is dat je juist weer heel hip bent als je je er anno 2023 aan waagt. Iedere trend komt vroeg of laat weer terug, toch?

Heel ouderwets:

1. Petra

De naam Petra is de vrouwelijke vorm van Petrus, die weer is afgeleid van het Griekse woord voor ‘rots’. Petra staat daarom voor vastheid en betrouwbaarheid. De meeste Petra's werden in 1967 geboren, in 2016 waren dat er nog maar zes.

2. Remco

De naam Remco stamt af van het Germaanse Redmar of Reginmar, dat zoiets als ‘raadgever’ betekent. De naam beleefde in de jaren zeventig een hoogtepunt, maar wordt vanaf 2008 steeds minder gegeven. In 2017 was dat nog maar acht keer.

3. Jolanda

De naam Jolanda was halverwege de jaren zestig razend populair: er werden rond die tijd jaarlijks meer dan duizend Jolanda’tjes geboren. Inmiddels is dat cijfer helemaal ingekakt, de afgelopen twintig jaar nog maar zo'n drie keer per jaar.

4. Ronald

Ronald is afgeleid van de Germaanse naam Reinout. Het stamt af van de woorden ‘regin’ en ‘wald’, die ‘raad’ of ‘raadgever’ en ‘heersen’ betekenen. De naam Ronald betekent dus zoiets als ‘die door zijn raad heerst’. Heersen over de populariteitslijstjes doet de naam in ieder geval niet, want hij werd in 2016 nog maar acht keer gegeven.

5. Miranda

Miranda komt van het Latijnse woord ‘mirandus’, dat ‘verwonderlijk’, ‘buitengewoon’ of ‘(waard) om bewonderd te worden’ betekent. Hoge ogen gooit de naam alleen niet meer tegenwoordig. In de jaren zeventig was je nog heel modern als je je kind Miranda noemde, in 2017 deed welgeteld niemand dat meer.

6. Arjan

Arjan is een verkorting van het plechtige Adrianus, dat ‘afkomstig uit Adria’ betekent. In de jaren zestig raakte de naam in opkomst en vanaf 2000 raakt deze langzaam in de vergetelheid. In 2016 werd de naam nog maar vijf keer gegeven.

