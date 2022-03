Deze vragen krijgt de Kindertelefoon over Oekraïne - en daar heb jij ook iets aan

Roline de Wilde, directeur van De Kindertelefoon, vertelt dat de vrijwilligers zo’n 30 tot 40 gesprekken per dag voeren over de oorlog in Oekraïne. Kinderen die bellen of chatten, stellen allerlei vragen. Sommigen zijn in de war door de heftige beelden die ze hebben gezien of vragen zich af wat oorlog eigenlijk is en anderen zijn ook bang dat het hier in Nederland oorlog wordt.

Behoeftes van het kind

“Kinderen krijg heel veel mee van wat er speelt in Oekraïne. Vooral via social media, via Tiktok bijvoorbeeld. Sommige kinderen hebben behoefte om daarover te praten of bellen ons met vragen over de oorlog. Onze vrijwilligers proberen er dan eerst achter te komen waar een kind precies behoefte aan heeft of waar het kind bang voor is”, aldus de Wilde.

Feitelijke informatie

Of er ook oorlog in Nederland komt? Daar weten de vrijwilligers het antwoord natuurlijk ook niet op. “We vertellen de kinderen dat wij dat ook niet weten, maar proberen ze wel gerust te stellen door bijvoorbeeld aan te geven dat wereldleiders met elkaar in gesprek zijn om te proberen de oorlog te stoppen. Kinderen vinden het ook eng dat het zo dichtbij lijkt te gebeuren, maar dan kunnen we aangeven dat het wel twee dagen rijden is en twee nachten slapen en niet naast de deur. We geven de kinderen heel feitelijke informatie. Vaak lucht het al heel erg op om erover te vertellen en van ons te horen dat meer kinderen zich ongerust maken. We moedigen de kinderen aan om er vooral over te blijven praten met vrienden, ouders of op school en niet rond te blijven lopen met vragen of angsten.”

Veerkracht

“Voor ouders is het goed om eerst zelf te bedenken wat zij van de situatie vinden en hoe zij zich daarbij voelen. Dat krijgen kinderen onbewust ook mee. Ben je zelf onrustig? Dan kan jouw kind dat gevoel overnemen. Dat is goed om je te beseffen. Krijg je vragen van je kinderen of kleinkinderen? Dan kun je dat net zo aanpakken als onze vrijwilligers: probeer er eerst achter te komen waar je (klein)kind precies mee zit. Dat verschilt heel erg per leeftijd en per kind. Vraag door en neem het serieus, dat brengt vaak ook al veel rust. Luister wat de behoefte van jouw kind is. Wat heeft hij of zij nodig? Sommige kinderen willen alles weten, maar er zijn ook kinderen die juist heel onrustig worden van al het nieuws en die heftige filmpjes juist niet willen zien. Probeer dan samen te bedenken hoe ze zich op iets leukers kunt richten. Kinderen hebben zoveel veerkracht en weten vaak zelf al heel goed welke stappen ze moeten zetten en waar ze vrolijk van worden. Dus blijf daarover in gesprek.”