Déze vrouwen gaan aan de slag in het nieuwe kabinet

Van naam tot functie tot partner, dít zijn de vrouwelijke ministers.

1. Sigrid Kaag, vice-premier en minister van Financiën

Sigrid Kaag. Beeld ANP / ANP

Een oude bekende en een van de twee vrouwelijke vice-premiers is Sigrid Kaag (60) van partij D66. In het vorige kabinet was zij eerst minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en combineerde dat later met haar rol als minister van Buitenlandse Zaken. Die laatste taken vervulde ze maar voor korte tijd, want na krap vier maanden gaf ze haar functie op nadat er een motie van afkeuring tegen haar werd uitgesproken. Die was het gevolg van de fouten die er zijn gemaakt tijdens de evacuatie van Nederlanders uit Afghanistan eerder dit jaar, dat onder haar bewind spaak liep.

Verder hebben wij Sigrid Kaag leren kennen als een hardwerkende vrouw, die zich in het machtsgeweld tussen de heren soms moeilijk staande kan houden. In het nieuwe kabinet wordt ze minister van Financiën, een functie met veel macht. Want voor alle zaken zijn geld nodig, dus moeten veel andere ministers langs haar voor overleg.

De afgelopen tijd heeft Sigrid Kaag het niet makkelijk. Er doken bedreigingen op aan haar adres én ze moest de fysieke beëdiging missen omdat ze positief testte op corona, een paar dagen ervoor. Desondanks gaat het goed met haar, haar man Anis al-Qaq en hun vier kinderen. Nog een leuk feitje over Sigrid: ze spreekt zes talen vloeiend. Zowel het Nederlands, Engels en Frans als het Spaans, Duits en Arabisch rollen soepel uit haar mond. Indrukwekkend!

2. Kajsa Ollongren, minister van Defensie

Kajsa Ollongren. Beeld ANP / ANP

Misschien wel de bekendste vrouw uit het 271 dagen durende formatieproces van dit kabinet. Kajsa Ollongren (54) van D66 kreeg helemaal aan het begin van het proces de rol van verkenner toegeschoven. Dit liep uit op een fiasco toen zij per ongeluk met haar papieren onder de arm wegsnelde uit haar kantoor in Den Haag en een persfotograaf een foto maakte waarop haar notities leesbaar waren. We kennen allemaal de woorden: ‘positie Omtzigt, functie elders’.

Ze trok zich terug als verkenner en nu, zoveel maanden later, staat ze op het bordes aan de start van haar rol als minister van Defensie. Zij was in het vorige kabinet minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en tevens vicepremier van D66. Een half jaar was ze er tussenuit, van eind 2019 tot voorjaar 2021, vanwege gezondheidsredenen.

Voluit heet Kajsa eigenlijk Karin Hildur Ollongren. Ze woont samen met haar vrouw Irene van den Berkel en hun twee zoons in Amsterdam én heeft sinds haar geboorte naast de Nederlandse- ook de Zweedse nationaliteit. Haar moeder is namelijk Zweedse en zodoende vind je Kajsa Ollongren, buiten coronatijden om, ook veel in het Scandinavische land.

3. Liesje Schreinemacher, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Liesje Schreinemacher Beeld ANP / ANP

Een nieuw gezicht in het kabinet! Liesje Schreinemacher (VVD) treedt op 38-jarige leeftijd aan als minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Eerder werkte ze als politiek assistent van Jeanine Hennis-Plasschaert tijdens haar tijd als Tweede Kamerlid en daarna als minister van Defensie. Sinds de zomer van 2019 is Liesje Europarlementariër en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek.

Liesje heeft een juridische achtergrond en voordat ze werd verkozen tot Europarlementariër, had ze niet zo snel gedacht aan een carrière in de politiek. Ze zag namelijk ook de nadelen van het publieke bestaan. “Alles komt onder een vergrootglas te liggen en online zijn de reacties soms heftig. Daar moet je wel een dikke huid voor kweken”, zei ze tegen de NOS. Laten we hopen dat Liesje die huid inmiddels heeft.

4. Dilan Yeşilgöz , minister van Justitie en Veiligheid

Dilan Yeşilgöz Beeld ANP / ANP

Dilan Yeşilgöz (44) was nummer 5 op de kieslijst voor de VVD dit jaar en hoewel zij nog niet eerder minister is geweest, is ze wel een bekend gezicht in de Tweede Kamer. Zij was daar namelijk zowel lid van als woordvoerder over verschillende onderwerpen. Sinds mei 2021 werd Dilan staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat in het demissionaire kabinet-Rutte III. Zij nam daarbij ook een deel van de taken van minister Bas van ’t Wout waar, omdat hij voor minstens drie maanden terugtrad vanwege een burn-out. Ze hield zich bezig met de portefeuille klimaat en energie. In het nieuwe kabinet wordt Dilan minister van Justitie en Veiligheid. Kritische Nederlanders vinden dat een opmerkelijke keuze, omdat Dilan nooit iets juridisch heeft gestudeerd.

Maar, zo blijkt uit haar eerdere politieke functies bij de gemeente Amsterdam, ze weet er genoeg van om te bewerkstelligen wat ze wil bereiken. Ze wordt omschreven als ‘pitbull met empathie', zo volhoudend maar ook begripvol is ze.

Dilan is getrouwd met René Zegerius en samen met hem én hun trouwe viervoeter woont ze in Amsterdam. Ze weet nog niet goed of ze op een later moment kinderen zou willen: “Ik heb kinderen altijd een lastig onderwerp gevonden”, erkent ze in een video van magazine Vrouw. “Want ik heb nooit gedacht: ja, ik wil kinderen. Maar ik heb ook nooit gedacht: nee, ik wil géén kinderen. Ik parkeer dat onderwerp steeds.” Het blijft nog even afwachten, dus.

5. Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Hanke Bruins Slot Beeld ANP

Hanke Bruins Slot (44) is terug van weggeweest. In 2010 was zij de enige nieuwkomer als kamerlid in de nieuwe CDA-fractie. Dat bleef ze tot ze in 2019 de Tweede Kamer verliet om gedeputeerde te worden in het College van Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht met in haar portefeuille Natuur, Landbouw, Bodem & Water en Sport en Bestuur.

Voordat ze in 2010 in de Kamer kwam, zag het leven van Hanke er heel anders uit. Een aantal jaar lang was zij namelijk militair. In 2008 ging ze mee op missie naar Afghanistan, als commandant. Ook was zij werkzaam bij de staf van de Koninklijke Landmacht.

Nu, begin 2022, komt zij dus weer terug in de Haagse politiek als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hanke komt uit een politiek nest, want zowel haar vader als haar opa waren burgemeester voor christelijke partijen. Om stoom af te blazen staat ze regelmatig op het hockeyveld: in 2005 werd zij zelfs met haar team van Kampong landskampioen indoorhockey. Nog steeds is Hanke in haar vrije tijd op het hockeyveld te vinden.

6. Micky Adriaansens, minister van Economische Zaken

Micky Adriaansens Beeld ANP / ANP

Voluit draagt ze de naam Monique Anne Maria Adriaansens (57) en hoewel deze, volgens sommigen, Sigrid Kaag look-a-like een nieuwkomer is in het kabinet, heeft ze al behoorlijk wat bestuurlijke jobs op haar naam staan. Micky was advocaat en directeur van thuiszorginstelling Amant en tot haar beëdiging was ze voorzitter van de raad van bestuur van organisatieadviesbureau Twynstra Gudde.

Ze deelt dezelfde hobby als Hanke: ook Micky staat regelmatig op het hockeyveld en was tussen 2012 en 2017 voorzitter van de Larensche Mixed Hockey Club. Haar vader bekleedde in de jaren zeventig dezelfde functie, ze speelde jaren in het eerste elftal, en haar zoon en dochter waren er ook actief.

Helemaal nieuw in de politiek is Micky niet: sinds juni 2019 zit de geboren Schiedamse voor de VVD in de Eerste Kamer. “Als ik naar mijzelf kijk: verschillende ervaringen hebben mij hier gebracht”, zei ze volgens Trouw op 12 mei 2020 tijdens haar maidenspeech aldaar. “Via de advocatuur naar het adviesvak, om vervolgens de stap naar management en besturen te zetten. Iedere stap heeft zo zijn eigen leerervaringen. Vandaag is ook weer zo’n leermoment.”

7. Christianne van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof

Christianne van der Wal. Beeld ANP / ANP

Deze hardwerkende, nuchtere Gelderse dame is er eentje van ‘niet lullen, maar poetsen’. Bekenden omschrijven Christianne van der Wal (48) als iemand die vooral op de achtergrond veel werk gedaan krijgt. Dat is ook niet zo gek, want dat is precies wat ze heeft geleerd tijdens haar studie in facility management. Daarnaast deed ze politieke ervaring op als wethouder in Harderwijk en sinds 2019 als gedeputeerde voor de VVD in Gelderland voor onder meer economie en mobiliteit.

Ze zal het af en toe zwaar te verduren krijgen, de komende jaren. De taken die zij gaat oppakken als minister voor Natuur en Stikstof zijn complex: je moet kunnen omgaan met de gigantische belangen die spelen en niet te vergeten het sentiment rond de stikstofcrisis. Met name de boeren kwamen de afgelopen jaren flink voor zichzelf op in verschillende protesten.

“Een uitdagende klus”, erkende ze volgens de NOS na afloop van haar gesprek met formateur Rutte. Vooral met de boeren zal ze veel te stellen krijgen. “Maar ik hoop eigenlijk helemaal niet tegenover ze te komen te staan.” Samen met haar man en vier kinderen woont Christianne in Hierden, maar onduidelijk is of ze daar zal blijven wonen nu ze aan de slag gaat in Den Haag.

8. Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Karien van Gennip Beeld ANP / ANP

Een oude bekende treedt weer in de politieke arena: Karien van Gennip (53) was in kabinetten Balkenende II en Balkenende III voor het CDA staatssecretaris van Economische Zaken. Zij was daarmee in 2004 het eerste lid van het kabinet dat zwangerschapsverlof nam en ook de eerste bewindsvrouw in functie die een kind kreeg.

Over haar ervaringen met de combinatie van moeder en staatssecretaris schreef zij een column in tijdschrift Margriet. Eind 2005 nam ze nogmaals zwangerschapsverlof op en begin 2006 beviel zij van een tweeling. In Balkenende IV keerde Karien niet terug in het kabinet. Vanaf 22 november 2006 was zij lid van de Tweede Kamer voor het CDA, maar verliet de Kamer in 2008 om te gaan werken bij de ING. En nu keert ze dus terug. Nog een aardig feitje: in de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 gebruikte Karien de leus ‘Trots op Nederland', die Rita Verdonk later zou gebruiken als partijnaam.

9. Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Carola Schouten Beeld ANP / ANP

Ook Carola Schouten (44) is een bekend gezicht. Vanaf oktober 2017 was zij vicepremier van de ChristenUnie en minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Regelmatig had zij het in haar functie zwaar te verduren ten aanzien van de stikstofcrisis, die nu op het bordje komt van Christianne van der Wal. Carola wordt minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, de wat meer sociale takken van de politiek.

Van huis uit is Carola boerin: samen met haar moeder en twee zussen runde ze vroeger een boerderij in Noord-Brabant. Na een studie in Rotterdam dook ze al gauw het overheids- en politieke werkveld in. Na een vluchtige relatie met een Israëlische man kreeg zij een zoon die inmiddels 20 is. Daarna was ze lange tijd vrijgezel, tot eind vorig jaar. Hoewel Carola haar privéleven zoveel mogelijk buiten de schijnwerpers laat, lichtte ze in AD Magazine een tipje van de sluier: “Ik ga er alleen over zeggen dat ik inderdaad gelukkig ben met iemand.”

10. Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Conny Helder Beeld ANP / ANP

Een echte vakvrouw is ze, de laatste dame in dit rijtje. Conny Helder (63), die haar loopbaan als operatieassistent begon en daarna als bestuurder in de zorg werkte, is nu bestuurslid van brancheorganisatie ActiZ en bestuursvoorzitter bij zorginstelling TanteLouise in Bergen op Zoom. Al jaren maakt ze zich hard voor een nieuwe koers in de ouderenzorg en betere arbeidsomstandigheden en salarissen voor zorgpersoneel.

Dat ze nu juist op dat ministerie terechtkomt is dus niet toevallig. Maar dat betekent niet dat ze niet erkent dat het soms pittig kan gaan worden: veel ervaring in de politiek heeft Conny, die minister wordt namens de VVD, niet. Maar haar kritiek op de huidige gang van zaken in de zorg zal ze naar eigen zeggen meenemen in haar nieuwe baan. “Ik heb een heel groot hart voor de zorg. Ik werk al mijn hele leven in de zorg. Ik weet heel goed wat er speelt.”

Bron: NOS, Trouw, Omroep Gelderland, Vrouw, sites van de politieke partijen, Wikipedia.