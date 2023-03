Deze week is het International Women's Day: in déze podcast spreekt Natacha Harlequin 3 krachtige vrouwen

Libelle samen met ICI PARIS XL

Ieder jaar staat International Women’s Day in het teken van gelijke kansen voor vrouwen. Een belangrijke dag, want regelmatig blijkt nog dat mannen anders worden behandeld. Zo verdienen vrouwen gemiddeld nog altijd 13% minder dan mannen en zijn vrouwen vaker slachtoffer van (ex-)partnergeweld. Op 8 maart staan we stil bij thema's als financiële zelfstandigheid, seksueel geweld en discriminatie, en laten we onze stem horen.

Stories that make you shine

Met de podcastserie van ICI PARIS XL wordt extra aandacht gegeven aan female empowerment. In Stories that make you shine gaat host Natacha Harlequin, succesvol strafpleiter en bekend van haar optredens in talkshows, in gesprek met drie sterke vrouwen. Welke ervaringen hebben hen gevormd? En waar halen zij kracht uit? De vrouwen werken alle drie bij ICI PARIS XL en hebben elk een bijzonder en krachtig verhaal, met een lach en een traan.

Paniekaanval op kantoor

Eén van die vrouwen is Monique (46), marketing manager bij ICI PARIS XL. In de eerste aflevering vertelt zij hoe zij in een burn-out terechtkwam, maar hier met veel doorzettingsvermogen is uit gekomen en uiteindelijk zelfs promotie heeft gemaakt. Monique: “De eerste jaren bij ICI PARIS XL waren intens, maar fantastisch! Ik vond alles leuk en zei tegen elke opdracht ‘ja’.” Dat ging een lange tijd goed, maar op een gegeven moment begon het haar op te breken. “Toen ik een paniekaanval kreeg op kantoor, wist ik dat het mis was.”

Van burn-out naar promotie

Na dit voorval ging Monique op gesprek bij de bedrijfsarts en kwam ze plotseling thuis te zitten. Samen gingen ze op zoek naar haar valkuilen: wat had tot dit moment geleid? “Ik kreeg van de arts veel fijne tips. Dat heeft mij echt geholpen om er vrij snel weer bovenop te komen.” Weten hoe Monique er weer bovenop kwam en uiteindelijk zelfs toewerkte naar een promotie? In de podcast vertelt zij er alles over.

Balans tussen werk en privé

Ook gaat Natacha in gesprek met Systia (43, assistent filiaalmanager). Na het overlijden van haar vader ging zij door een moeilijke periode, waarin werken te veel voor haar werd. In de podcast vertelt Systia onder andere hoe zij werd opgevangen door haar lieve collega's, wat haar heeft geholpen haar kracht terug te vinden.

In de derde aflevering spreekt Natacha met Nienke (32), moeder van 2 jonge kindjes, zzp‘er én online marketeer bij ICI PARIS XL. Hoe lukt het haar om alle ballen hoog te houden? Samen bespreken ze hoe je zorgt voor een goede werk-privé balans, en hoe Nienke dit zelf aanpakt. Beluister de afleveringen hier, of zoek Stories that make you shine op in Spotify.

We love to see you shine

Bij ICI PARIS XL geloven ze dat je het meest gelukkig bent als je jouw leven en carrière zo kan inrichten zoals je dat wilt. Want als jij doet waar je gelukkig van wordt, dan ben je op je best. Met de podcastserie Stories that make you shine wil ICI PARIS XL vrouwen inspireren. Luister hier naar de bijzondere verhalen.