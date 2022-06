Deze week kans op 30 graden, maar zet je schrap voor hagel en onweer

Er komt hagel en onweer aan en in het weekend daalt de temperatuur met maar liefst 10 graden.

Tropische temperaturen

Vorige week konden we al genieten van tropische temperaturen en dat wordt deze week opnieuw het geval. Woensdag en donderdag stijgt het kwik flink, maar van een hittegolf is geen sprake. Vrijdag wordt het immers alweer een stuk frisser.

Donderdag 30 graden

Woensdag gaat de zon volop schijnen. Het wordt dan 25 tot 28 graden in het binnenland. Donderdag wordt de warmste dag van de week. In het oosten en zuidoosten kan het zelfs 30 graden worden. Aan de kust wordt het zoals altijd iets frisser. Op de Waddeneilanden wordt het rond de 24 graden en in de Randstad blijft de temperatuur op 26 à 27 graden steken.

Van 30 graden naar onweer en hagel

Donderdag wordt waarschijnlijk een broeierige dag door een hoge luchtvochtigheid. Ga goed voorbereid op pad, want de kans op onweersbuien neemt in de namiddag toe. Er kan zelfs hagel vallen én er worden pittige windstoten verwacht.

Natte vrijdag

Vrijdag blijft het nat en krijgen we veel buien. Ook zakt de temperatuur in. Het is vanaf dan ook weer even klaar met de zomerstemperaturen. Het wordt maximaal 23 graden.

Weekend

De rest van het weekend zakken de temperaturen nog meer. Op zowel zaterdag als zondag is de kans op regen groot. Zaterdag wordt het tussen de 16 en de 23 graden. Zondag zal het niet warmer dan 20 graden worden.

Dat wordt smeren de komende dagen:

