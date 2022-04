Maart bracht ons in een zomerse stemming, maar april doet wat-ie wil. Haal je regenlaarzen dus maar uit de kast.

Maandag: zware avondspits

Maandag is het al gelijk raak: het regent en waait flink. In het noorden en langs de westkust is de wind zelfs stormachtig. In het midden en het zuiden van het land wordt zware avondspits verwacht door de regen. Automobilisten in Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht zullen daar naar verwachting het meest last van hebben.

Hele week regen

Ook de komende dagen wordt een zware ochtend- en avondspits verwacht, omdat het deze week elke dag gaat regenen. Het regent gelukkig nooit de héle dag, maar het zal een komen en gaan zijn van neerslaggebieden. Zo start de dinsdag met af en toe een bui, afgewisseld met droge momenten. Later op de dag volgen meer neerslaggebieden achter elkaar. Woensdag en donderdag volgen zware windstoten in combinatie met regen.

Temperaturen

Dinsdag en woensdag worden de ‘warmste’ dagen van de week, met 10 tot 14 graden. Daarna gaat de temperatuur weer wat dalen. Zo wordt het vrijdag slechts 7 graden. En aan het einde van de week kunnen we ook weer wat winterse buien verwachten. Alhoewel het niet zo wit zal worden als afgelopen vrijdag.

Vier seizoenen in één week

Vorige week was een heel bijzondere week op weergebied. Het begon met warm weer met op sommige plaatsen bijna 20 graden. Maar in de loop van de week daalde de temperatuur zo snel dat het op donderdag nog maar 5 graden was. De vele buien gingen zelfs over in winterse buien, met op vrijdag 1 april een heel wit landschap.

Bron: Weeronline