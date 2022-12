Deze week wordt geweldig voor déze drie sterrenbeelden

Steenbok

Iets wat je al lang dwars zit, kun je vanaf 9 december eindelijk loslaten, Steenbok. Misschien rond je dat ellendig lange project af of vind je eindelijk een koper voor je huis. Je wordt bevrijd van de zorgen en de stress waar je al tijdenlang mee rondliep. Ook is de kans groot dat deze week je pad kruist met een bijzonder persoon uit het verleden. Dat zet alles op z’n kop.

Ram

Goed nieuws, Ram: 7 december zal jouw geluksdag zijn. Je zult dan een meevaller ervaren met grote gevolgen. Daarnaast is dat voor jou ook de allerbeste dag om te onderhandelen. Vind je dat je wel wat meer salaris verdient? Of is er een mooie kans die je wil pakken? Ga ervoor!

Maagd

Maagd, jij zit deze week vol zelfvertrouwen. Je zit lekker in je vel en dat straal je uit. Jouw geluksdag is 6 december. Op deze dag scoor je vooral op liefdesvlak hoge ogen. Je wordt aantrekkelijk gevonden, waardoor mensen als magneten naar je toe getrokken worden. En zelf durf je eindelijk die stoute schoenen aan te trekken. Romantiek hangt in de lucht!

Bron: Freundin