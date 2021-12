Deze zangeres gaat volgend jaar voor Nederland naar het Songfestival

In een filmpje op Instagram kondigt S10 - de artiestennaam van Stien den Hollander - aan dat zij Nederland mag vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival 2022 in Turijn.

Ontplof van geluk

In een reactie zegt ze: “Muziek is alles voor mij. Ik hoop dat ik met mijn muziek iets kan betekenen in de levens van anderen, juist omdat het mij zoveel doet. Ik ontplof daarom bijna van geluk bij het idee dat ik dit jaar mee mag doen aan het Eurovisie Songfestival. Voor zo’n enorm publiek, zoiets eervols mogen doen namens Nederland… dat vind ik echt geweldig.”

Nederlandstalig nummer

Het is nog niet bekend met welk nummer S10 mee zal doen, maar wel dat het een Nederlandstalig nummer zal zijn. Eric van Stade - algemeen directeur van AVROTROS - zegt daar namens de selectiecommissie wel over: “S10’s song getuigt van lef en authenticiteit. Waar we normaal, naast natuurlijk de naam van de artiest, niets delen in dit stadium over de inzending, durf ik dat dit keer wel te doen. S10 blijft namelijk trouw aan zichzelf en aan haar eigen stijl. Dit betekent dat we na elf jaar Engelstalige inzendingen te hebben geselecteerd, nu een Nederlands lied naar het Eurovisie Songfestival sturen. We steken met deze keuze onze nek uit en staan daar als selectiecommissie unaniem achter. Het belooft opnieuw een bijzondere editie voor Nederland te worden.”

Adem Je In

S10 tekende op 17-jarige leeftijd haar eerste platencontract bij platenlabel Noah’s Ark. Daar bracht ze haar debuutalbum Snowsniper (2019) uit. Met dit album won ze een Edison Music Award in de categorie Alternative. Een jaar later verscheen haar tweede album Vlinders. Eerder dit jaar scoorde ze een grote hit met het nummer Adem Je In.

Bron: AVROTROS