Die zagen we niet aankomen: déze kandidaat werd onverwachts weggestemd

De kijkers hebben zondagavond kunnen zien hoe Yuki, René, Britte en Anouk in de gevarenzone verkeerden en iemand moesten wegstemmen. Eerder won Jasmine al de immuniteitsproef en pakte de boot naar winnaarseiland.

Snode plannen

Het leek erop dat de groep Yuki of Anouk wilde wegstemmen. In gesprekken achter hun ruggen om werden de plannen gesmeed, maar toen het tijd was voor de Eilandraad liep het toch anders. De kandidaten keerden plots René Meurs de rug toe. Hij kreeg de meeste stemmen en voor hij het wist kon hij zijn spullen pakken en vertrekken.

Verrast

“Jan van Halst zou zeggen: geniale meesterzet. Koekje van eigen deeg”, reageert René. Op de vraag wat er precies is gebeurd, reageert hij: “Van alles blijkbaar, waarvan ik geen weet heb gehad. Dat is jammer, maar ik heb ontzettend genoten van deze expeditie en ik ben heel blij dat ik deze dagen met deze mensen heb doorgebracht. En ik hoop dat ze het alle drie nog heel ver schoppen.”

Verraden

Hij voelt zich achteraf niet verraden door zijn eilandgenoten. “Nee helemaal niet, als dit is hoe het loopt, dan is dit het einde.”

Bron: Expeditie Robinson.