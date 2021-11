Diederik Gommers legt uit waarom hij een boosterprik neemt

Nieuwe coronavariant

Je hebt het vast al gelezen: het coronavirus heeft er een variant bij. De WHO gaf het de naam Omicron, en met name in Zuid-Afrika slaat deze variant nu om zich heen. Volgens Diederik Gommers past het bericht wel bij het weer van dit weekend: troosteloos. En inderdaad, een nieuwe variant is natuurlijk niet hoopgevend. ‘Ik heb vandaag de boosterprik genomen,’ vervolgt Gommers zijn bericht op Instagram.

Boosterprik

‘Als ik heel eerlijk ben, heb ik nog wel even getwijfeld. Waarom zou ik het moeten doen? Ik ben nog geen 60 jaar, al scheelt dat niet veel, en ben nog gezond,’ vertelt Gommers. Hij is ervan overtuigd dat de eerste twee vaccins nog prima beschermen tegen ernstige ziekte, dus dat was niet per se de hoofdreden voor het (binnenkort voormalig) OMT-lid. ‘Voor mensen die ouder zijn dan 70 jaar, is dat anders. Bij hen is aangetoond dat hun antistoffen na zes maanden afnemen. Ook zien we sinds kort steeds meer opnames in de Nederlandse ziekenhuizen van volledig gevaccineerde 70+-ers. Die zien we ook bij andere leeftijdsgroepen, maar wel minder sterk.’ Toch moet íéts Gommers over de streep hebben getrokken om als nog-lang-geen-70-jarige een boosterprik te halen. Inderdaad, zijn argumentatie is nog niet af.

Engeland als voorbeeld

‘Normaal gesproken geef je een boostervaccin vaak met minimaal enkele maanden als tussentijd. Dat deden wij anders: er zaten zo’n 3 weken tussen de eerste en tweede prik.’ Deze strategie vergelijkt Gommers met hoe het in Engeland is aangepakt. ‘Daar hebben ze eerst zo veel mogelijk inwoners een eerste prik gegeven, en de tweede hebben ze door tekorten moeten uitstellen. Een langere tijd tussen de twee prikken geeft een betere afweerrespons.’ Dat zou volgens Gommers nog wel eens de sleutel geweest kunnen zijn tot het véél lagere aantal coronamaatregelen in Engeland.

Toch die boosterprik

‘Doordat je de afweerrespons verhoogt met een langere tussentijd, is het goed om nu nogmaals een booster te nemen. We hopen dat als veel mensen voor een boosterprik kiezen, het virus een stuk minder snel wordt doorgegeven. Dat moeten we afwachten.’ Gommers zegt de boosterprik dan ook te hebben genomen uit solidariteit. ‘Ik ben ervan overtuigd dat we met elkaar het virus uiteindelijk de baas worden.’ En zo sluit Gommers zijn argumentatie dan toch hoopgevend af. Of gunnend in elk geval: ‘Ik wens jullie een goed weekend,’ beëindigt hij zijn bericht.