Diederik Gommers over uitgestelde operaties: “Iedereen kent wel iemand die wacht”

De coronacijfers lopen flink op, de ziekenhuizen stromen weer vol en het schrijnende gevolg hiervan is dat veel operaties en behandelingen moeten worden uitgesteld. Ook behandelingen tegen kanker en hartoperaties. Diederik Gommers luidt de noodklok.

Patiënten worden nóg zieker

“Iedereen heeft nu wel een familielid of een kennis waarbij een operatie is uitgesteld. Acute zorg wordt nu wel gegeven, maar ook sommige operaties bij kanker kunnen nog een week of een maand uitgesteld worden. Hetzelfde geldt voor hartoperaties. Maar uiteindelijk worden deze patiënten wél meer ziek als je dit uitstelt, met als gevolg dat je ziekere patiënten gaat opereren”, legt Gommers uit.

Wachten is afschuwelijk

Hij vervolgt: “Voor die mensen zelf is het al helemaal vreselijk. Heb je eindelijk een datum, laten ze je wachten, en weet je niet precies wanneer je weer aan de beurt bent.”

Oplopende cijfers

“De druk op de zorg is groot. Het frustreert ons dat we die mensen weer vaker ‘nee’ moeten verkopen”, aldus een bezorgde Gommers. Als we naar de cijfers kijken, ziet het er volgens hem niet best uit: “Het loopt op, 6.500 besmettingen nu. Als we naar een percentage kijken: 0,32% daarvan komt op de intensive care terecht. Als we straks richting de 15.000 besmettingen gaan, dan komt er echt een groot aantal richting de intensive care en er zit ergens een maximum.”

Ook artsen luiden de noodklok

Diederik Gommers is niet de enige die de noodklok luidt, verschillende artsen lieten afgelopen week al weten dat het volgens hen echt niet de goede kant op gaat en er ingegrepen moet worden.

Coronabesmettingen lopen weer op in Nederland. Diederik Gommers over hoe de druk op de zorg steeds groter wordt: “Iedereen kent wel iemand waarvan de operatie is uitgesteld.”. #humberto pic.twitter.com/it5uJFTuIF — Humberto (@HumbertoRTL) 24 oktober 2021

Annet en Frank werkten allebei in de corona-brandhaard

Bron: Humberto, RTL.