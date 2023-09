Dierenambulance waarschuwt: ga niet met je hond in de zon. Compleet onverantwoord”

Veel mensen kiezen ervoor om hun hond tijdens deze tropische dagen mee te nemen naar het strand. Dit kan echter zeer gevaarlijke gevolgen hebben voor je viervoeter, zo vertelt de Dierenambulance. Zij kregen gisteren in Ameland een telefoontje of ze met spoed naar het strand konden komen. Op de achtergrond hoorden ze een hond die ontzettend aan het hijgen was. “Dat ging door merg en been”, zo schrijft de Dierenambulance op haar Facebookpagina.

De hond was in doodsstrijd

Meerdere vrijwilligers haastten zich naar het strand en troffen daar een hond aan, waarmee het heel slecht ging. Zijn lichaamstemperatuur was gestegen naar 42 graden. “De hond was in doodsstrijd. Die ademhaling vergeet ik nooit meer. De hond had al een blauwe tong.” De viervoeter wordt urenlang gekoeld, waarna zijn slijmvliezen en tong weer een beetje roze worden en zijn lichaamstemperatuur weer wat stabieler. De hond lijkt wonderbaarlijk genoeg erbovenop te zijn gekomen.

Brandende zon

Een maand geleden was het ook al raak, toen er een hond met een lichaamstemperatuur van 41,7 graden moest worden gered. Pas na vier uur koelen kon hij zijn eerste stapjes weer zetten. Deze situaties maken volgens Piet van Berkel, woordvoerder van de Dierenambulance, duidelijk dat het niet slim is om je hond in deze brandende zon mee naar buiten te nemen. “Dat is echt ontzettend dom. Honden kunnen hier echt aan dood gaan”, zo vertelt hij aan RTL Nieuws.

Ontzettend gevaarlijk

Hij ontkracht ook meteen de misvatting dat een frisse duik in het zeewater een hond goed doet. “Die hond is vervolgens nat, gaat op het strand liggen en het water op het lichaam warmt op. Hierna warmt het lichaam van de hond op en ook het bloed. Dat is ontzettend gevaarlijk. Dus wij waarschuwen met dit weer altijd: ga met je hond niet de zon in. Dat is compleet onverantwoord.”

Als je dus naar het strand gaat, kun je je hond beter thuis laten. Maar hoe laat kan een hond nu eigenlijk alleen thuis blijven? Je ziet het in deze video:

Bron: Facebook/RTL Nieuws