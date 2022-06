Of je nou wel of geen huisdier hebt, doe een kantelraam dicht als je van huis of op vakantie gaat. Dat roept de Utrechtse Dierenambulance op nadat er deze week opnieuw een kat vast kwam te zitten in zo'n raam. Het stel dat in het huis woonde was op vakantie en trof het dier toen ze terugkwamen aan haar nek tussen het raam aan. Toen was het dier helaas al overleden.

Katten vast in kantelraam

De afgelopen maand kreeg de dierenambulance al meerdere meldingen van katten die vast kwamen te zitten in een kantelraam. Dat zijn dan vaak katten die in een ander huis naar binnen proberen te komen en dan vast komen te zitten. Wanneer de bewoners dan niet thuis zijn, kan het zijn dat niet opgemerkt wordt dat de kat vast zit en het daardoor helaas niet overleeft. Andersom komt het ook voor dat katten naar buiten willen en dan vast komen te zitten in het nisje. Het beestje probeert zichzelf dan los te krijgen, maar komt daardoor alleen maar dieper vast te zitten in het raam. Daardoor kunnen de organen gaan knellen en de bloedtoevoer stoppen of een kat kan zich verwonden en daaraan overlijden als er niet snel iemand in de buurt is om te helpen.

Raam dichtdoen

“Helaas is dit niet een op zichzelf staand iets. Wij beseffen ons dat men hier niet over nadenkt, vandaar dit bericht", schrijft de dierenambulance in het waarschuwingsbericht. Zeker als je zelf geen kat in huis hebt, zal je hier niet zo snel aan denken. Maar ook dan is het dus heel belangrijk om het raam dicht te doen. Zie je een kat vastzitten? Bel dan meteen de dierenambulance.

Bron: RTLNieuws.nl