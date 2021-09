Dierenbranche verwacht meer bijtincidenten bij kinderen door ongetrainde coronahonden

Met coronahonden worden de honden bedoeld die in de coronatijd uit impuls in huis zijn gehaald, maar vaak slecht of niet getraind zijn.

Bijtincidenten coronahonden

Daarin schuilt een reëel gevaar, waar kinderen het vaakst de dupe van zijn. Jaarlijks worden naar schatting 75.000 kinderen gebeten door een hond. De komende tijd wordt er een piek in het aantal meldingen verwacht.

Stijging in meldingen

Cindy van Dorst is gespecialiseerd in de interactie tussen hond en kind en merkt al langere tijd een stijging in het aantal hulpvragen dat ze krijgt. “Dat aantal is enigszins te verklaren doordat er sinds corona meer gezinnen een hond hebben, maar anderzijds komt dit ook omdat de honden én mensen niet volledig getraind en gesocialiseerd zijn. Tel daarbij op dat veel mensen die de afgelopen maanden grotendeels thuis zaten nu langzaam weer hun drukke leven oppakken en dus ook vaker van huis zijn. Zulke grote veranderingen kunnen een hond uit balans brengen met soms nare situaties tot gevolg”, aldus de gedragstherapeut.

Onderzoek

Ook uit een recent uitgezette enquête door Pets Place en Prins Petfoods onder 800 respondenten, blijkt dat het regelmatig misgaat. Een op de 10 gezinnen antwoordt dat hun hond weleens een kind omver heeft gelopen, heeft gegromd of zelfs gebeten.

Te naïef

Van Dorst legt uit: “Mensen zijn vaak nog te naïef en hebben een soort Disney-verwachting van hoe een hond op kinderen reageert. De realiteit is dat incidenten nooit volledig te voorkomen zijn, maar je maakt de kans wel kleiner als je aanhoudend gefocust blijft op het socialiseren van en het samenwerken met je hond én kind.”

Advies

Haar advies? Hulp vragen: “Het vergt een dorp om een kind op te voeden, laat staan een kind én hond.” Ze geeft aan dat er vaak onvoldoende rekening wordt gehouden met de samenstelling van het gezin: “Heb je kleine kinderen die veel vriendjes over de vloer krijgen of juist pubers die met name ’s nachts leven? Dat heeft enorme invloed op de ontwikkeling van hoe je hond zich gedraagt en zal gedragen.” Ook hoopt ze dat de hondenbranche meer trainingen en voorlichtingen beschikbaar zal stellen.

Bron: Pets Place, Prins Petfoods.