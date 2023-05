Dieuwertje Blok vond het geheime oorlogsdagboek van haar Joodse moeder

In een interview met Nouveau vertelt Dieuwertje Blok dat haar moeder van 1939 tot 1942 een geheim dagboek bijhield. Daardoor ontdekte Dieuwertje een onbekende kant van de vrouw die ze zo goed kende. “Het was een openbaring.”

Dieuwertjes moeder, Henny, borg het dagboek al die tijd in een hoedendoos op. Zelfs na haar dood bleef het geheim. Uiteindelijk vond Dieuwertje het twee jaar na het overlijden van haar vader Dick. Samen met haar zus Tessel kwam ze de hoedendoos tegen. Ze dachten te weten wat er in zat, maar werden verrast door de vondst van het dagboek. “Blijkbaar waren we, letterlijk, nooit tot de bodem gegaan.” Op de kaft van het schriftje staat ‘Keobgad nav Ynneh’ geschreven; dagboek van Henny, maar dan achterstevoren.

Een spiegel voorgehouden

Het vinden van het dagboek was voor de presentatrice en haar zus een openbaring. Ze zagen een hele andere kant van hun moeder, maar Dieuwertje vond vooral ook veel overeenkomsten met zichzelf. “Ik kreeg zomaar een kijkje in het hoofd van mijn moeder, van ver voor mijn tijd.”

Het bijzondere is: Dieuwertje dacht altijd dat ze vooral op haar vader leek. “Ongeduldig, eigenwijs, neiging tot stampvoeten. Dankzij mijn moeders dagboek zie ik hoeveel van mijn beide ouders ik in me draag. Galstenen van oma Stella, platvoeten van mijn moeder. Een fijne erfenis. Mijn lijf gaat steeds meer op dat van mijn moeder lijken, en ik krimp ook. Mama was op het eind van haar leven een meter vijftig, ‘net op de dwerggrens’, zoals ze zelf zei.”

Niet alle figuranten overleefden de oorlog

Het dagboek begint in 1939. Henny is dan een onschuldige tiener. “Voor ons is zo’n jaartal 1939 beladen, omdat we de geschiede­nis kennen. Voor mijn moeder moest die nog geschreven worden.” Haar moeder vertelt in haar dagboek bijna laconiek over hoe Duits-Joodse vluchtelingen in het Amsterdamse Lloyd Hotel werden opgevangen.

Het dagboek eindigt abrupt als ze in 1942 moet onderduiken. Henny was negentien en zou tweeënhalf jaar binnen zitten. Ze hielp wat in de huishou­ding, las veel en als er visite was, verstopte ze zich in een kast. Haar ouders vonden elders onderdak. Lange tijd weten ze niet van elkaar waar ze verblijven, maar ze vinden elkaar gelukkig terug. Henny, haar ouders, grootouders en een neef overleven de oorlog. De meeste figuranten uit Henny’s dagboek niet. “Er waren verhalen genoeg, maar mijn moeder heeft ons nooit belast met het verdriet.”

Van dagboek naar boek

Uiteindelijk besloot Dieuwertje in samenspraak met zussen Tessel en Francine het dagboek te publiceren. Ze wilde ook context geven aan haar moeders woorden en dook daarom diep in de familiegeschiedenis. “Ik kan niet stoppen met zoeken naar sporen van mensen die door mijn moeders dagboek even voor me zijn gaan leven. En ik vond ze stuk voor stuk terug in het Joods Monument, met eindstation Auschwitz of Sobibor. Ook Simon, ook Lottie.”

Dieuwertje Blok houdt donderdagavond 4 mei tijdens de Nationale Herdenking op de Dam een toespraak. Het boek dat ze maakte over haar moeders dagboek, vind je hier: Dragelijke lichtheid, het tienerdagboek van mijn Joodse moeder tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Bron: Nouveau