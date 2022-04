Dinie over haar onverwachte ‘BZV’-exit: “Ik vergeleek Hans met mijn overleden man”

Dinie dacht dat ze al wel klaar was voor een nieuwe relatie, maar dat bleek niet het geval. In een interview op de website van het populaire programma vertelt ze dat ze ondanks haar verdriet positief terugkijkt op haar deelname.

Veel verdriet voor Dinie

Dinies man overleed in 2019 aan een hersentumor. Tijdens de logeerweek kwam er veel verdriet naar boven. Iets wat ze niet had zien aankomen. “Ik heb denk ik wel de vergelijking gemaakt met mijn overleden man. En ik werd daar ook heel verdrietig van,” legt ze uit. Al een aantal afleveringen was duidelijk te zien dat boer Hans ondersteboven was van Dinie. Haar exit kwam voor hem dan ook onverwacht.

Zelfgekozen exit

‘s Ochtends stond ze op en zei Hans nog tegen haar: “Goh Dinie, je ziet er goed uit.” “Ik zei: ‘Ja, uit een potje.’ Want ik dacht, ik voel me helemaal niet zo als jij denkt dat ik nu ben.” Aan het einde van de middag wilde Hans naar een soort bos, met Mariabeelden. Heel mooi, vond Dinie. Maar op een gegeven moment lag daar ook een beeld met iemand op een sterfbed. “Toen dacht ik: ja, weet je. Dit maakt me zo verdrietig. Ik moet hier niet mee doorgaan.”

Dinie heeft geen spijt

Spijt heeft ze niet van haar deelname. “Ik denk dat het goed is geweest, omdat ik dit ook graag wilde. Ik vond het leuk om deze uitdaging aan te gaan. En ik merkte gewoon, dit is niet wat ik nu kan doen en wil doen,” legt ze uit. Over boer Hans zegt Dinie: “Ik heb het geprobeerd en hij is niet de liefde van mijn leven.” Maar het lag dus niet volledig aan Hans. Dinie: “Ik denk dat het voor mij te vroeg is geweest.”

Bron: Boer zoekt vrouw