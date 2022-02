In een verklaring blikt Björn terug op een gelukkige tijd met zijn vrouw.

Nog steeds vrienden

Veel woorden besteedt hij daar overigens niet aan: “Na veel prachtige en bewogen jaren hebben we besloten ieder onze eigen weg te gaan”, zegt Björn tegen de Zweedse media. De zanger en zijn vrouw zijn van plan goede vrienden te blijven en zullen de verjaardagen van hun kinderen, kleinkinderen en andere feestdagen samen blijven vieren.

The winner takes it all

Lena en Björn trouwden in 1981 en kregen samen twee dochters. Voordat Björn met Nena trouwde, was hij de man van Agnetha Fältskog, één van de twee zangeressen van ABBA. Hun huwelijk strandde in 1979, middenin de glory days van de band. Hitnummer The winner takes it all kwam daaruit voort. Het was niet het enige ABBA-huwelijk dat strandde: ook de andere twee leden van de band, Anni-Frid Lyngstad en Benny Andersson, waren in de hoogtijdagen getrouwd. Hun huwelijk strandde in 1981.

Comeback

De gestrande huwelijken zijn onder meer de reden dat de band na 10 jaar ongelofelijk succes inactief werd. Tot afgelopen jaar: de band kondigde nieuwe muziek aan en even was er onder de vele fans de hoop dat de band weer bij elkaar zou komen. Helaas bleek het album een soort definitieve afsluiting te zijn: “Dit is het en dit is zoals het moet zijn. In 1982 gingen we ook uit elkaar, maar toen hebben we nooit gezegd dat het voorgoed voorbij was. Nu is dat wel het geval, het is mooi geweest”, zei Benny daarover.

Bron: Shownieuws.