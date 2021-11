Dít bekende ‘GTST’-personage keert terug naar Meerdijk

Het is alweer vijf jaar geleden dat deze acteur de soap verliet, omdat hij graag ‘nieuwe dingen’ wilde doen. Nu keert hij voor even terug.

Niet de eerste keer

We hebben het over Bartho Braat. Zijn personage Jef Alberts zal dit jaar weer de rol van Sinterklaas op zich nemen. Dit heeft hij de afgelopen jaren al vaker gedaan. Alleen in 2019 kon hij niet naar Meerdijk komen. Bartho had toen last van darmproblemen en moest toen opgenomen worden in het ziekenhuis. Wilbert Gieske (Robert Alberts) nam toen de rol van de goedheiligman van hem over.

Vorig jaar was er zelfs helemaal geen Sinterklaas, aangezien GTST toen de feestdagen helemaal oversloeg.

