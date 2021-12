Dít betekenen de namen van de kleinkinderen van de Britse royals

We zijn in de stamboom van de Windsors gedoken en kwamen de volgende, waardevolle namen tegen.

1. Lilibet Diana Mountbatten-Windsor

Lilibets' naam zorgde voor wat spanning in het Britse koningshuis. Beeld ANP / EPA

Hoe kan het ook anders: ons rijtje start met het tweede kind en de eerste dochter van prins Harry en Meghan Markle. De kleine Lilibet, inmiddels bijna een half jaar oud, dankt haar naam aan zowel haar overgroot oma queen Elizabeth, als haar omgekomen oma prinses Diana. Even was er spanning rondom de vernoeming van het dochtertje naar Elizabeths koosnaampje, maar inmiddels is de hele familie blij met de komst van Lili.

Dat Lili ook vernoemt is naar Diana, behoeft niet veel uitleg. Harry was dol op zijn overleden moeder en vindt het een eer om zijn dochter naar haar te vernoemen, schrijft People Magazine.

2. Lucas Philip Tindall

Een wat minder bekende royal met een unieke naam. Geen enkele andere royal draagt de voornaam ‘Lucas’, alleen het derde kindje en eerste zoon van Zara Philips en Mike Tindall. Zijn tweede naam, Philip, draagt hij als eerbetoon aan zowel de opa van Zara, de overleden prins Philip, als aan de opa van Mike, ook genaamd Philip. Lucas is het vijfde kleinkind van prinses Anne, de enige dochter van queen Elizabeth en prins Philip.

Een ongedateerde foto van prins Philip, koningin Elizabeth en een deel van hun kleinkinderen. Van links naar rechts: prins George, zijn broertje prins Louis wordt vastgehouden door de queen. Savannah Phillips, dochter van Anne, de enige dochter van de queen, staat in het midden achter de bank. Daarvoor zit Charlotte, dan komt prins Philip, naast hem zit Isla Phillips die Lena Tindall vasthoudt en Mia Tindall, haar zus, staat er naast. Beeld ANP / AFP

3. Lena Elizabeth Tindall

De oudere zus van Lucas is Lena. Net als Lucas betekent Lena ‘licht’ in het Grieks. Haar naam is tegelijkertijd een verwijzing naar prinses Helena, het vijfde kind van queen Victoria, die van 1819 tot 1901 koningin was van het Verenigd Koninkrijk. De herkomst van haar tweede naam deelt ze met Lilibet: ook voor haar is Elizabeth een duidelijke verwijzing naar de oma van haar moeder.

4. August Philip Hawke Brooksbank

August is de eerste zoon van prinses Eugenie, de dochter van prins Andrew, zoon van koningin Elizabeth. Ook zijn naam kent een rijke geschiedenis. Zijn 5x overgrootvader aan zijn moeders kant, prins Albert van Saksen-Coburg, had als doopnaam August. De tweede naam van August vindt zijn oorsprong dichterbij: net als Lucas is hij vernoemd naar de overleden prins Philip, man van koningin Elizabeth.

5. Charlotte Elizabeth Diana

Prins William en Kate Middleton bij de doping van hun dochter Charlotte. Beeld ANP / EPA

Charlotte is het tweede kindje en eerste dochtertje van prins William en Kate Middleton. Haar eerste naam heeft ze te danken aan haar opa, prins Charles, de mannelijke versie van haar naam. Haar tweede naam is, wederom, een duidelijke verwijzing naar haar overgrootmoeder, queen Elizabeth. Als laatste is ook Charlotte vernoemd naar haar overleden oma, prinses Diana.

