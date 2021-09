Dít blijken veel mensen niet te weten over bloedprikken

Ook blijken veel mensen niet te weten wat de verschillende waardes van de uitslag betekenen.

Ervaring bij bloedprikken

De Patiëntenfederatie vroeg 10.000 leden gevraagd naar hun ervaring bij het prikken van bloed. Veel mensen gaven aan dat ze er niet van op de hoogte waren dat bloedprikken onder het eigen risico valt. “Terwijl ze dit wel graag vooraf hadden willen weten”, vertelt Mariet Bolluijt van de patiëntenvereniging.

Meer duidelijkheid naar patiënt

Volgens Bolluijt is het dan ook belangrijk dat huisartsen of ander zorgverleners patiënten hier vooraf duidelijk over informeren. “En het is ook aan de zorgverzekeringen om dat duidelijk te maken. Als je regelmatig geprikt moet worden of chronisch patiënt bent, is het goed om te weten dat je eigen risico daaraan op kan gaan.”

Meer informatie over vervolgstappen

Ook de betekenis van de verschillende waardes van een uitslag blijken vaak niet duidelijk. Daarnaast zouden veel mensen meer willen weten over mogelijke vervolgstappen: wat ze bijvoorbeeld moeten doen met een dieet, medicijnen of andere onderwerpen. “Er wordt gezegd dat de waardes weinig afwijken, maar dat zegt mij niets. Ik weet niet wat normaal is en waarom ze wel of niet afwijken. Daar heeft de assistent geen antwoord op”, aldus een van de deelnemers aan het onderzoek.

Bron: AD