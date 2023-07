Dít culturele festijn wordt misschien wel net zo groot als Sinterklaas en Koningsdag

Lekker struinen langs boekenmarkten, kleurrijke kraampjes en zinderende podia in hartje Amsterdam: dat is de Uitmarkt. Het culturele festijn is al vanaf 1978 vaste prik voor cultuur minnend Nederland, maar wordt vanaf 2024 in een heel ander jasje gestoken. Het doel van de Uitmarkt is namelijk om zoveel mogelijk mensen te laten kennismaken met kunst en cultuur, maar dat is nu eenmaal beperkt als je alleen in Amsterdam blijft, laat de organisatie weten in een persbericht.

Net als Koningsdag

Daarom wordt de Uitmarkt omgedoopt tot ‘De opening’, een nationaal cultuurweekend dat elk jaar in een andere stad zal plaatsvinden. De gaststad is het centrale festivalhart, met een centraal podium en een lokale culturele programmering. Het spektakel kunnen we live volgen via verschillende kanalen. “Het is te vergelijken met een nationaal evenement zoals Koningsdag of Sinterklaas”, zegt Stichting Uitmarkt, volgens Nu.nl. Andere steden kunnen aanhaken, als ze dat willen.

Overgangsjaar

Dit overgangsjaar zal de Uitmarkt al wel onder de nieuwe naam gevierd worden, maar op een kleinschaligere manier. Tijdens het laatste weekend van augustus 2023 kunnen bezoekers op zaterdag en zondag cultuur snuiven in onder andere theater Carré en poppodium Paradiso.

Bron: Uitmarkt.nl