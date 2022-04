Nadat ze met prins Harry trouwde, kreeg Meghan (40) toegang tot een enorme schatkist aan sieraden. En zelfs nu ze samen met Harry een stap terug heeft gedaan van het koningshuis, draagt ze soms stukken die ooit eigendom waren van haar overleden schoonmoeder, prinses Diana.

Maar lang voordat ze Harry ontmoette, had de Duchess of Sussex al een heel bijzonder sieraad in haar collectie dat ze speciaal bewaarde voor een toekomstige dochter. Dat is nu bestemd voor haar dochter Lilibeth, die vorig jaar juni werd geboren. Het dure cadeau is namelijk een prachtig Cartier-horloge.

Een duur klokje

Meghans betekenisvolle cadeau is pas tien jaar oud, want het is een stuk waar ze zichzelf op trakteerde en kon betalen dankzij haar rol in de dramaserie Suits. Ze kocht het voor het derde seizoen in 2012.

Meghan vertelde destijds aan Hello Magazine: “Ik heb het Cartier French Tank-horloge altijd begeerd. Toen ik erachter kwam dat Suits een derde seizoen kreeg, voelde dat als zo’n mijlpaal en heb ik de tweekleurige versie gekocht.”

Ze liet zelfs een speciale boodschap in het horloge graveren: de tekst “To MM from MM”. Het item is een symbool van Meghans succesvolle carrière en het was altijd de bedoeling dat het later zou worden doorgegeven aan haar kinderen. “Ik ben van plan het op een dag aan mijn dochter te geven. Dat is wat een sieraad speciaal maakt: de connectie die je met je kinderen hebt.”

Overgrootmoeder

Lilibeth werd in juni geboren in Californië en haar ouders hebben haar nog niet aan de koninklijke familie laten zien. Ze vernoemden haar naar haar overgrootmoeder, koningin Elizabeth. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de 95-jarige vorstin Lilibeth kan zien.

Bron: The Mirror