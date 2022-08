Dít eet koningin Elizabeth elke dag, al sinds ze vijf jaar oud is

Darren McGrady was 15 jaar lang de chef in de keuken van de royals en kreeg al die jaren steeds hetzelfde verzoek: een witte boterham met een beetje boter en jam.

Aardbeienjam

De ex-chef vertelt op zijn YouTube kanaal over de eetgewoonten van de Queen. Zo blijkt dat ze haar ‘jam sandwich’ het toen hij in dienst was, het liefst tijdens de afternoon tea at. Later bleek dat koningin Elizabeth dit ‘gerechtje’ al haar hele leven op deze manier bestelt bij haar eigen keuken. “Meestal met aardbeienjam”, vertelt Darren.

Een andere bij de royals populaire sandwich was er een met tomaat, kaas, komkommer en een spread van munt.

Bron: Daily Mail