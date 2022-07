Dit gaan Willem-Alexander en Máxima doen tijdens hun bezoek aan Amerika

Willem-Alexander en Máxima waren in juni nog in Oostenrijk. Daar stond hun bezoek aan de steden Wenen en Graz nog in het teken van onder meer duurzame mobiliteit en namen ze in dat kader de trein en de tram.

In de States heeft het koningspaar een afwisselend programma dat begint op 6 september als ze in San Francisco aankomen. In de stad bezoeken de koning en koningin de Castro Street, een belangrijke straat voor de lhbti-gemeenschap. Willem-Alexander en Máxima praten er met mensen die zich inzetten voor gelijke rechten voor lhbti’ers. Verder gaan ze onder meer naar het medisch centrum van de Universiteit van Californië.

De volgende dag zijn de vorst en vorstin ook nog in San Francisco en staan verschillende bezoekjes aan technologiebedrijven op het programma.

Op de fiets

Twee dagen later reizen Willem-Alexander en Máxima naar Austin in Texas en stappen ze samen op de fiets. Het fietstochtje gaat van het stadhuis naar de openbare bibliotheek. De koning bezoekt een legerbasis en de koningin gaat naar een stichting die zich inzet voor mentale gezondheid. De dag wordt afgesloten bij de voetbalclub Austin FC.

Boottochtje

Op 9 september is het koningspaar in Houston waar ze worden bijgepraat over de overstromingen en wateroverlast die het gebied daar regelmatig teisteren. Tijdens een boottocht leren de koning en koningin meer over welke maatregelen de stad daartegen heeft getroffen. Als afsluiter van het bezoek aan de VS is er een receptie in het Museum of Fine Arts waar de koning een toespraak houdt.

Goede banden

Willem-Alexander en Máxima brachten eerder al samen in 2015 en 2019 een bezoek aan de Verenigde Staten. Het Nederlandse koningshuis heeft van oudsher goede banden met Amerika en specifiek de Amerikaanse presidenten.

