Dit gaf Ronald Giphart zijn kinderen mee over misbruik

Ronald vertelde zondag in EO-programma De Nachtzoen dat hij als kind seksueel is misbruikt. “Ik heb het mijn kinderen verteld en gezegd: de band die wij hebben is sterker dan alles. Gebeurt er iets met je waar jij je over schaamt, of wat jij niet prettig vindt, moet je altijd naar ons toekomen. Wij lossen alles op. Wij zijn je ouders en doen dat voor je.”

De schrijver is zelf dankbaar dat zijn ouders het zo goed hebben aangepakt, toen het misbruik eenmaal uitkwam. “Ze bleven heel kalm. Een bevriende kinderpsycholoog zei dat ze nooit boosheid moesten tonen in mijn bijzijn. Dan weet een kind namelijk dat iets traumatisch zou kunnen werken, of het kind gaat zich er schuldig over voelen.”

Tien jaar oud

Giphart werd misbruikt toen hij tien jaar oud was door een man die als kinderbegeleider werkte. “Hij had een hele methode om kinderen angst aan te jagen, totdat je helemaal klem zat en geen kant op kon. Hij draaide het om. Als dit uitkomt, gaan je ouders naar de gevangenis. Hele heftige bedreigingen. Ik heb het pas later aan mijn ouders kunnen vertellen.”

De man is uiteindelijk veroordeeld en heeft gevangenisstraf gekregen.

Het interview in De Nachtzoen is hier te zien.

Bron: EO