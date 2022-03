Voor het eerst hadden de kijkers dit seizoen van Wie is de Mol ook echt invloed op het spel. In de eerste aflevering gaven zij aan wie ze wel en niet verdacht vonden. Als zij de mol niet als verdacht bestempelden, dan zou er in de laatste aflevering 5000 euro uit de pot gaan. Everon werd niet gezien als de mol en dus wist hij in de finale het bedrag nog eens flink te verlagen.

Prijzenpot doneren

Winnaar Fresia Cousiño Arias gaf in de uitzending al aan dat ze een groot deel van de prijzenpot van €8065 zou doneren aan Oekraïne en andere goede doelen en maandag deelde Rik van de Westelaken op Instagram dat AVROTROS die 5000 euro uit de pot ook doneerde aan Giro555. “Geweldig goed”, reageert mol Everon onder deze post. Ook anderen noemen het een mooie actie van het programma.

Landelijke actie

Maandag was er een landelijke actiedag van Giro555 om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Oekraïne. Aan het einde van die dag stond de teller op ruim 106 miljoen euro.

Bron: Instagram