Dit grote misverstand over verdrinken is levensgevaarlijk

83% van de mensen denkt dat hun kind gilt, spartelt, roept of huilt als het verdrinkt, blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL. Maar dat is niet zo. Daarom start VeiligheidNL een campagne rondom verdrinken.

Gebrek aan toezicht

Maar liefst 78 kinderen per jaar verdronken in de afgelopen tien jaar in Nederland, waarvan driekwart onder de 5 jaar. Vaak als gevolg van een gebrek aan toezicht. Een kind kan onverwachts te water raken, maar ook een onschuldig opblaaszwembadje of ondiepe vijver, kan een gevaarlijke plek zijn om een kind ongezien te laten. “Dan gaat het vaak snel”, zegt Ingvar Berg tegen RTL nieuws. Hij is spoedeisendehulparts bij het Haaglanden Medisch Centrum en gespecialiseerd in verdrinking. “Binnen enkele minuten verdrinkt het kind. Je moet het maar net doorhebben als ouder.”

Geruisloos verdrinken

Want jonge kinderen verdrinken vaak geruisloos. “Wat je in films ziet, dat mensen nog even goed spetteren, gebeurt niet”, aldus de arts. “Veel jonge kinderen raken in paniek en gaan vrij snel met hun hoofd onder water.” Dit stille verdrinken valt soms zelfs voor mensen die langszwemmen niet op. Zo is er een video van een 5-jarige jongen in een zwembad die vijf minuten lang vecht voor zijn leven, om uiteindelijk bewusteloos te raken. Zelfs de vele zwembadgasten die hem passeren, hebben niet door dat de jongen verdrinkt. Uiteindelijk overleeft hij het ternauwernood. Die video is hier te bekijken. Let op: de video bevat schokkende beelden.

In de gaten houden

Het is dus belangrijk om je (klein)kind in de gaten te houden. Houd een kind altijd binnen armlengte, laat het een zwemvest of zwembandjes dragen en kijk niet weg. Ga idealiter naar een recreatieplek met een badmeester, maar ga er op dat moment niet automatisch vanuit dat iedereen dan veilig is.

Verdrinkingen onder 60-plussers

Weet daarbij dat (stille) verdrinking ook een risico is bij volwassenen. In 2020 verdronken 107 mensen, waarvan er 55 60 jaar of ouder waren. Verdrinkingen onder 60-plussers nemen sterk toe. Wees je daarvan bewust en verlies dan ook nooit iemand uit het oog tijdens een zwemuitje.

Bron: RTL nieuws