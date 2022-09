Dít herken je vast als je opgegroeid bent in de jaren ‘80

Walkman

Het heeft eigenlijk geen uitleg nodig, zodra de walkman op de markt kwam werd het een hit. Die duurde tot het begin van de jaren ‘90.

Cassettebandje

Voor een walkman had je natuurlijk ook cassettebandjes nodig. Wie weleens een mixtape gemaakt heeft, weet dat dit bloed, zweet en tranen kostte. Kinderen vandaag de dag hebben geen flauw benul wat het is.

Hitkrant

De Hitkrant was onder tieners een populair tijdschrift. Niet alleen omdat jij alles wilde weten over de sterren maar ook vanwege de posters waar jij je kamer vol mee hing.

Pac Man

We kennen het allemaal, het spelletje Pac Man. Het is één van de meest succesvolle computerspellen aller tijden. Hoe verder je kwam, hoe zenuwslopender het spel werd.

Elastieken

Erin, eruit, erin, erop, erin, eruit, halve draai en stop. Het spel was niet weg te denken op het schoolplein en je haalde er dan ook heel veel plezier uit!

Barbie Jem

Deze barbie was het helemaal. Jessica Benton, oftewel Jem, was een karakter uit de gelijknamige serie.

Cabbage Patch poppen

Nog zo’n populaire pop was de Cabbage Patch Kids uit Amerika. Er was ontzettend veel keuze en daarnaast kocht je niet zomaar een pop. Nee, je adopteerde er eentje die je zelf een naam kon geven. Dit zorgde voor een waar succes. De poppen gingen als zoete broodjes over de toonbank.

Troetelbeertjes

Een tekenfilm, boeken en knuffels, wat was er niet van deze beertjes. Iedereen had een favoriet; welke was de jouwe?

Play Family House

Ondanks dat het huis tien jaar eerder al uitgebracht werd kende het zijn succes pas in de jaren ‘80. Een mogelijke verklaring daarvoor kan zijn dat het huis werd gerestyled. Hoeveel uren heb jij ermee gespeeld vroeger?

Game Boy

Helemaal aan het einde van de jaren ‘80 kwam de Game Boy op de markt. Dat werd een daverend succes. Sindsdien zijn spelcomputers niet meer weg te denken.