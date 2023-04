Dit is alles dat je wil weten over atletieksensatie Sifan Hassan

“Ze komt net terug van de ramadan, maar verslaat het hele veld”, schrijft de New York Times over de overwinning van Sifan Hassan.

Onverwacht

“De marathon voor vrouwen had misschien wel de sterkste startlijst ooit. Uit die hoofdrolspelers kwam een naam die op dit niveau zeker niet verwacht wordt: die van Hassan”, schrijft de Italiaanse krant Gazzetta. De overwinning van Hassan kwam onverwachts vanwege haar bovenbeenblessure. Analist en voormalig Olympisch hardloper Steve Cram noemt het op de BBC ‘misschien wel de grootste overwinning van haar leven’.

Nieuw Nederlands record

Hassans inhaalrace begon vanaf kilometer 22, waarbij ze zelfs even stopte en haar linkerdijbeen strekte. In de laatste twee meter schudde ze haar twee concurrenten af met een ongekende eindsprint. Na 42 kilometer en 195 meter klopte ze 2.18.33. Een nieuw Nederlands record.

“Dit is echt niet te geloven”, zegt Hassan zelf na afloop tegen de BBC. “Ik had nooit verwacht vandaag te finishen, maar dan loop ik hem uit en win ik ook nog. Echt, wat gaaf. Ik ben gedragen door het publiek, elke kilometer. Ik ben daar iedereen in Londen voor altijd dankbaar voor. Deze race vergeet ik nooit meer. Ik heb ervan genoten.”

Ze vertelt hoe iedereen vooraf stelde dat het zwaar zou worden na 30 of 35 kilometer. “Ik ging me juist steeds beter voelen na 35 kilometer. Toen ik over de finish kwam, dacht ik: zijn we er al?”

Feiten over haar leven

Het is dan misschien haar eerste marathon, het niet de eerste keer dat Hassan er met winst vandoor gaat. In 2021 won ze voor het eerst sinds 1992 op de Olympische Spelen goud in de categorie atletiek.

10 dingen die je wilt weten over het leven van Sifan Hassan

Op haar zestiende vluchtte Hassan van Ethiopië naar Nederland. Tijdens haar studie verhuisde ze naar Eindhoven, waar haar ontwikkeling als hardloopster pas echt begon. Ze werd getraind door oud-atleet Aiduna Aitnafa, die volgens Hassan haar mentaliteit veranderde en ervoor zorgde dat ze ambitie kreeg. Ze woont nog steeds in Brabant en is dol op de bourgondische provincie. Ze is dol op koffie en neemt soms de tijd voor een Ethiopisch koffieritueel met een koekenpan, bonen uit haar geboorteland en een molen. Het ritueel doet haar terugdenken aan vroeger. Ze wilde vroeger liever wetenschapper worden dan topsporter. In 2021 verbrak Hassan ook al eens een record. Ze was toen de eerste atlete die drie olympische loopafstanden combineerde. Ze is ambassadeur van het Jeugdfonds Sport & Cultuur, waarmee ze het mogelijk maakt dat kinderen uit gezinnen met weinig geld toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of soortgelijke activiteiten. Ze is geen ochtendmens en moest vroeger naar school rennen om niet te laat te komen. Ze liet eerder weten nerveus en zelfs bang te zijn voor de marathon. “Ik ken de afstand nog niet en heb geen idee wat ik kan verwachten”, zei ze daarover.

