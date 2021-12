Dít is alles wat je moet weten over de persconferentie van 14 december

Hoewel de besmettingscijfers inmiddels niet meer stijgen, maar lijken te stabiliseren, kunnen er toch geen maatregelen worden versoepeld. “Ten eerste is dat omdat de besmettingscijfers heel hoog zijn", begint demissionair premier Mark Rutte. “Het lijkt er voorzichtig op dat we over de huidige piek heen zijn, maar zolang de ziekenhuizen vol liggen met coronapatiënten en andere operaties worden uitgesteld moet het virus worden teruggedrongen.”

Een andere reden is nog altijd de omikronvariant. “Veel is nog onduidelijk, maar deze variant verspreidt sneller dan bijvoorbeeld de deltavariant. Daarom is er reden tot zorg en grote voorzichtigheid.”

Geen fijn nieuws dus. We hebben voor je op een rij gezet wat de gevolgen zijn:

Basisscholen week eerder dicht

Vanmiddag werd al duidelijk dat de basisscholen een week eerder met kerstvakantie worden gestuurd dan normaal. Dit wordt gedaan om besmettingen met de omikronvariant te beperken. Door de scholen te sluiten in de week voorafgaand aan kerst, moet het risico afnemen dat kinderen hun familie tijdens de kerstdagen besmetten.

Er komt volgende week noodopvang voor de ouders die door deze maatregel in de problemen raken. Die opvang gaat gerealiseerd worden op de scholen, net als toen de scholen vorig jaar sloten. Rutte verzoekt ouders daar alleen gebruik van te maken als dat écht niet anders kan, bijvoorbeeld als de ouders werkzaam zijn in de zorg en de deur uit móeten. Verder geldt het dringende advies om de kinderen zoveel mogelijk binnen het eigen gezin te houden. Even geen slaapfeestjes bij opa's en oma's, dus.

Avondlockdown verlengd

De zogenaamde avondlockdown, waarin niet-essentiële winkels, horeca en andere doorstroomlocaties zoals sportgelegenheden de deuren moeten sluiten na 17:00 uur, blijft voorlopig van kracht. Nog tot 14 januari is het voor die locaties niet toegestaan om open te zijn na 17:00 uur.

Thuisbezoek maximaal vier personen

Ook dit dringende advies blijft staan: het demissionaire kabinet wil dat er thuis maximaal vier gasten per dag worden ontvangen. Eerder was er nog sprake van een eventuele versoepeling voor de kerstdagen, maar ook dat is toch niet het geval.

Basisregels

Ook de overige basisregels blijven van kracht, evenals de corona check-app voor toegang op de nu geldende locaties. Het dragen van een mondkapje blijft in vrijwel alle publieke binnenruimtes verplicht, we moeten ons blijven testen bij klachten en in thuis-isolatie gaan als we in contact zijn geweest met iemand die besmet is. Ook als je gevaccineerd bent is dat van belang. Verder horen het houden van anderhalve meter afstand, zorgen voor genoeg frisse lucht in een ruimte en het niet schudden van handen tot de basismaatregelen.

Voorzichtig met ouderen

Mark Rutte doet in de persconferentie een oproep om de ouderen van onze samenleving in bescherming te nemen. “We weten dat zij veel vaker in het ziekenhuis terechtkomen. Laten we dat proberen te voorkomen. Let bij opa en oma dus extra goed op de basisregels. Kleinkinderen knuffelen onder de kerstboom kunnen we dit jaar dus beter overslaan, hoe moeilijk dat ook is. We weten nu eenmaal dat het virus hard rondgaat onder kinderen die niet gevaccineerd zijn. Zij kunnen het makkelijk overdragen.”

Verantwoording boosterprikcampagne

Vanuit veel hoeken van de samenleving klinkt er kritiek op de boosterprikcampagne van Nederland. We liggen ver achter op andere Europese landen. Eerder al benadrukte demissionair minister van volksgezondheid Hugo de Jonge dat het versneld zetten van de derde prik van groot belang is: “De omikronvariant lijkt zich weinig aan te trekken van de opgebouwde bescherming tot nu toe. En hoewel hij misschien minder ziekmakend is, kan een ongeremde verspreiding alsnog wel voor een groot probleem zorgen.”

Belofte

De Jonge doet vandaag een belofte: “We gaan zo snel mogelijk, zoveel mogelijk mensen een oppepprik geven. In de tweede helft van januari 2022 willen we de boostercampagne hebben afgerond. Iedereen die 18 jaar of ouder is moet dan de kans hebben gehad om de booster te hebben gehaald.”

Hij vervolgt. “We zien dat veel mensen twijfelen over de boosterprik. Maar je hebt hem nodig om de samenleving te beschermen tegen de omikronvariant. Er worden terechte vragen gesteld over het nut van de prik, maar we hebben er helaas geen simpel antwoord op. Behalve dat het virus onder controle moet blijven en dat lukt alleen met de boosterprik.”



Volgend jaar

Hij blikt al even vooruit op volgend jaar: “Ook de volgende winter kan het zijn dat we te maken krijgen met een coronagolf. We moeten daar klaar voor zijn, zodat de opschaling van de eventuele coronazorg niet moet zorgen dat de andere zorg wordt afgeschaald. Daar gaan we de komende tijd hard aan werken.”



Bron: Rijksoverheid, persconferentie 14-12-2021.