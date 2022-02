Wat is BA.2 en hoe gevaarlijk is deze variant van het coronavirus?

Subvarianten van omikron

Momenteel komt de omikronvariant van het coronavirus het meest voor in Nederland. Dat betekent dat de meeste mensen die positief op het virus testen, deze variant onder de leden hebben. Sinds het virus haar intrede maakte is er geen één variant die zich zo snel verspreidde als omikron. En dan zijn er nu ook nog de BA-subvarianten: BA.1, BA.2 en BA.3. “Bij een subvariant is het virus ook gemuteerd, maar slechts een klein beetje. BA.2 is dus nog steeds omikron, maar dan net iets anders”, legt Harald Wychel van het RIVM uit aan RTL Nieuws.

BA.1

BA.1 is op dit moment de dominante omikronvariant in Nederland, staat op de site van het RIVM. Eind 2021 werd BA.2 ook al aangetroffen en sindsdien neemt het aandeel van deze variant toe. “Dit beeld wordt ook in de ons omringende landen gezien waarbij in sommige landen BA.2 reeds de meest infecterende omikronvariant is”, aldus het RIVM. BA.3 is in Nederland nog niet aangetroffen en wordt wereldwijd nog maar ‘sporadisch’ gevonden.

BA.2 besmettelijker dan ‘normale’ omikron

BA.2 lijkt nu wel een stuk sneller toe te nemen, laat het RIVM weten. Hoe dat precies komt, wordt nog onderzocht. Als een nieuwe variant besmettelijker is dan de dominante variant, dan krijgt die op een gegeven moment de overhand. Dat gebeurt nu in Denemarken, bijvoorbeeld. Op basis van de gegevens uit Denemarken blijkt dat BA.2 besmettelijker is dan het ‘normale’ omikronvirus. Ongeveer de helft van alle besmettingen in het Scandinavische land is BA.2, wat betekent dat deze subvariant daar al dominanter is dan hier.

Effect coronavaccin

Het is nog niet bekend of BA.2 effect heeft op de werkzaamheid van het coronavaccin. Omdat de variant er nog nauwelijks is, valt er nog niet veel over te zeggen. Harald Wychel: “Maar ook de vaccins die we nu hebben zijn niet gericht op omikron, maar eigenlijk nog op het oude Wuhan-type van het virus. Daarom zijn we ook gaan boosteren.”

De zorg geeft antwoord: heeft Nederland corona onderschat?

Bron: RIVM, RTL Nieuws