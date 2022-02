Dit is de eerste non-binaire radiopresentator van Nederland

“Lieve mensen, om 17.00 uur is de volledige naam van de eerste non-binaire radiopresentator van Nederland te horen op NPO Radio 1", schrijft Rense bij een foto van beschuit met ‘regenboogmuisjes’ op sociale media. “Het voelt als een soort wedergeboorte en dat vier ik graag met jullie, dus tast toe.”

De presentator deelde in 2020 mee zich niet te identificeren als man of vrouw. “Ik ben nooit alleen maar een meisje geweest. Ik heb altijd twee kanten in me gehad”, vertelde Rense toen in Het Parool.

Bron: ANP