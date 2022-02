Dít is de favoriete hobby van de Cambridge-kids (en daar zijn prins William en Kate niet altijd blij mee)

Prins William en hertogin Kate vertellen over de hobby van hun kinderen tijdens een bezoek aan de heropening van het gerenoveerde hoofdkantoor van BAFTA, de Britse filmacademie, in het centrum van Londen. “Ze houden zeker van gamen, ze zijn erdoor gefascineerd”, zei prins William. “Vooral George, hij is er het meest in geïnteresseerd. De andere twee zijn een nog beetje te jong, maar ze houden wel van films kijken.”

Niet teveel schermtijd

Royal of niet, William en Kate proberen wel streng te zijn voor hun kinderen. Met name wat betreft de schermtijd van prins George, prinses Charlotte en prins Louis. “Op dit moment proberen we het gamen te reguleren, de schermtijd te monitoren. Je moet oppassen dat die tijd niet te lang wordt”, stelt prins William.

William gamet zelf ook

Hoe het zit met de schermtijd van de prins zelf, weten we niet precies. Maar wél weten we dat hij ook dol is op films kijken en spelletjes spelen: “Ik probeer de volgende generatie erin te interesseren.” We kunnen wel stellen dat dat goed lijkt te lukken!

Bron: Beau Monde.