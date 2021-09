Dít is de grote nageltrend voor de herfst

We zien deze herfst vooral veel nagels met french manicure voorbijkomen. Maar dan wel een tikkeltje anders.

Minimalistisch

Net als bij kapsels, lippenstift en kleding zijn er ook voor onze nagels een paar klassiekers die waarschijnlijk nooit uit de mode zullen raken. Een voorbeeld? French manicure. Dit keer helpen ze je de herfst en winter door te komen. Om het klassieke nageldesign een moderne twist te geven, moet je dit jaar voor de minimalistische versie gaan. Micro Frenchies zijn nu namelijk bijzonder populair.

Afwisseling

In tegenstelling tot de klassieke variant is het bij deze nageltrend niet de bedoeling om de randen van je nagels te voorzien van een dikke, witte rand. Je gaat juist voor een fijn, dun randje in een kleur naar keuze. Wil je nog meer afwisseling? Dan kun je dit najaar ook voor de omgekeerde nageltrend gaan. In plaats van de vingertop te benadrukken, wordt dan de minimalistische lijn eenvoudig langs de nagelriem getrokken.

Zó doe je dat

Ook al is bij deze nageltrend precisie vereist, je kan het nog steeds gemakkelijk thuis doen. Zo ga je te werk:

Bereid je nagels voor door ze te knippen of te vijlen zodat ze de gewenste vorm hebben. Duw de nagelriemen voorzichtig naar achteren en breng een blanke basislaag aan. Je kunt dan een of twee laagjes nagellak naar keuze aanbrengen en laten drogen. Pak vervolgens voor de smalle lijn de gewenste kleur op met een dun kwastje of penseel en ga voorzichtig langs de punt of de onderkant van de nagel. Als alles droog is, ga je nog met een transparante topcoat over je de nagels zodat ze lang mooi blijven.

Wil je nog wat inspiratie opdoen? We zetten de mooiste kiekjes voor je op een rij:

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door 𝐛𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲𝐛𝐲𝐤𝐚𝐭𝐢𝐞𝐥𝐨𝐮𝐢𝐬𝐞 (@beautybykatielouise) op 1 Sep 2021 om 8:47 PDT

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door Nadia | Nail Artist & Educator (@daintydollynailartist) op 1 Sep 2021 om 8:49 PDT

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@) op 1 Sep 2021 om 8:49 PDT

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door Jâle & Filiz Studio Sister™ (@studiosister) op 1 Sep 2021 om 8:48 PDT

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door AMBeauty | Amy Burvill 🤍 (@nailsby_amyb) op 1 Sep 2021 om 8:48 PDT

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door 𝙰𝚗𝚘𝚞𝚔 𝙽𝚊𝚒𝚕𝚎𝚍 𝙸𝚝 (@anouknailedit) op 1 Sep 2021 om 8:48 PDT

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door Alyx Lippiatt (@alsbeauty__) op 1 Sep 2021 om 8:47 PDT

Drie tips om je nagellak snel te laten drogen:

Bron: Freundin.de.