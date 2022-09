Dit is de honderdste warme dag van het jaar

Dit weekend is het zoals we al een tijdje gewend zijn: zonnen, zwemmen en smeren. Volgens Weeronline komen er waarschijnlijk nog wel wat warme dagen bij. Het is pas september, dus de ‘Indian Summer‘ behoort tot de mogelijkheden.

Gemiddeld telt september nog twaalf warme dagen en komt het ook in oktober meestal nog tot twee dagen met minimaal 20 graden. Uitgaande van die verwachting en op basis van het klimaatgemiddelde voor de rest van de herfst, kan het totaal voor dit jaar volgens Weeronline rond 115 warme dagen uitkomen. Dus goed nieuws voor de zonaanbidders.

Geen record

De honderd dagen warmte is overigens niet heel uniek. Het kwam sinds het begin van de metingen in 1901 al elf keer eerder voor dat een jaar zoveel of nog meer warme dagen kende.

Regen onderweg

Nadeel van dit weer is natuurlijk de droogte. Het gemiddelde neerslagtekort in Nederland staat zondag op 310 millimeter en dat is hoger dan ooit eerder in deze eeuw, meldt het KNMI . Hopelijk komt daar wel snel verbetering in. In de loop van komende week is er een weersverandering op komst. Zeker komende donderdag is veel regen voorspeld, al zal dat de droogte niet compenseren. Wel blijft het warme weer aan, met temperaturen rond de 20 graden.

