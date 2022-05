De temperatuur op de planken in je koelkast verschillen allemaal nét iets van elkaar, wat van invloed kan zijn op de houdbaarheid van eten en drinken. Door je planken en lades op de juiste manier te vullen, blijft alles wat je erop en erin hebt liggen langer goed (en voorkom je onnodig bevroren voer).

Temperatuur van je koelkast

Om te beginnen is het belangrijk dat de algehele temperatuur van je koelkast ongeveer 4ºC is. Als er alleen een knop met standen te vinden is, dan is de middelste stand vaak de beste keuze. Als je secuur wil zijn, hang je een thermometer ophangen of opplakken. Zorg dat je dit in het midden van de koelkast doet.

De bovenste planken

Die zijn het minst koud, dus ideaal voor boter en kaas. Ook eieren passen daar het beste. Ondanks dat ze in de supermarkt niet gekoeld staan, raadt het voedingscentrum wel aan om je eieren in de koelkast te bewaren. Heb je geopende potten, zet ze dan ook op de bovenste plank. Is er nog plek over, dan kun je hier ook je sauzen en kliekjes kwijt.

De onderste planken

Je raadt het al: hier is de temperatuur het laagst en perfect voor etenswaren die snel bederven. Vleeswaren en rauwe vis kun je daarom het beste op de onderste planken bewaren. Zorg trouwens dat je alles goed apart verpakt om kruisbesmetting te voorkomen. Je kunt de producten die je op deze plank legt het beste zo ver mogelijk naar achteren leggen - daar is de temperatuur namelijk het koudst.

De groentelades

Die hebben hun naam niet voor niets gekregen, want je bewaart er het beste alleen groente (en fruit) in. Door processen die er plaatsvinden in groente, kan er warmte vanaf komen die het beste in de kiem gesmoord wordt door de kou in de lade.

De deur

Eten en drinken dat niet snel bederft, kun je het beste hier kwijt. Denk aan sauzen, pesto of kappertjes.

Bron: bhg.com